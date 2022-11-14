Лядова вызвала скорую для Вдовиченкова: у звезды «Бумера» нарушена функциональность мозга

Отметим, что с Еленой Лядовой Вдовиченков состоит в браке с 2015 года. До этого пара несколько лет встречалась. Оба они востребованные знаменитости, хотя, актриса призналась: когда вышла замуж за мужа, то стала меньше сниматься, а больше уделять внимание его карьере. Теперь она является его продюсером и главным помощником в различных делах.