Стало известно, что Владимиру Вдовиченкову стало плохо — рядом была супруга Елена Лядова, которая попыталась помочь актеру и вызвала медиков, пишет «Стархит».
Лядова вызвала скорую для Вдовиченкова: у звезды «Бумера» нарушена функциональность мозга
Известно, что Елена Лядова вызвала ему скорую домой, так как 51-летний актер уже несколько дней чувствует себя плохо: у него кружится голова, чувство тошноты. При этом от госпитализации Вдовиченков отказывается.
Даже услышав информацию о своем состоянии, Владимир не поехал в больницу и подписал отказ. Но медики настоятельно рекомендуют ему взять перерыв и отправиться на углубленное обследование, чтобы избежать серьезного поражения мозга или других неблагоприятных последствий.
Отметим, что с Еленой Лядовой Вдовиченков состоит в браке с 2015 года. До этого пара несколько лет встречалась. Оба они востребованные знаменитости, хотя, актриса призналась: когда вышла замуж за мужа, то стала меньше сниматься, а больше уделять внимание его карьере. Теперь она является его продюсером и главным помощником в различных делах.