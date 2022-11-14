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Лядова вызвала скорую для Вдовиченкова: у звезды «Бумера» нарушена функциональность мозга

Limon.ee
Лядова вызвала скорую для Вдовиченкова: у звезды «Бумера» нарушена функциональность мозга
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Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Фото: Dmitry Feoktistov

Стало известно, что Владимиру Вдовиченкову стало плохо — рядом была супруга Елена Лядова, которая попыталась помочь актеру и вызвала медиков, пишет «Стархит».

Известно, что Елена Лядова вызвала ему скорую домой, так как 51-летний актер уже несколько дней чувствует себя плохо: у него кружится голова, чувство тошноты. При этом от госпитализации Вдовиченков отказывается.

Но все-таки боль стала настолько сильной, что актриса позвонила медикам и, приехав к нему, поставили предварительный диагноз вертебро-базилярная недостаточность — при котором нарушается питание и функциональность мозга.

Даже услышав информацию о своем состоянии, Владимир не поехал в больницу и подписал отказ. Но медики настоятельно рекомендуют ему взять перерыв и отправиться на углубленное обследование, чтобы избежать серьезного поражения мозга или других неблагоприятных последствий.

Отметим, что с Еленой Лядовой Вдовиченков состоит в браке с 2015 года. До этого пара несколько лет встречалась. Оба они востребованные знаменитости, хотя, актриса призналась: когда вышла замуж за мужа, то стала меньше сниматься, а больше уделять внимание его карьере. Теперь она является его продюсером и главным помощником в различных делах.

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