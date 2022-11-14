Пять признаков, что ваш ребенок избалован

Вы буквально умоляете ребенка помочь вам по дому

Когда-то вы убирали за чадом игрушки, а потом взяли на себя все домашние хлопоты. Ничего удивительного, что просьба помыть посуду вызывает у него недоумение. Ребенок вообще-то в Minecraft строит, а вы его отвлекаете!

Ребенок не ладит со сверстниками

Ваш ребенок привык, что мир вращается вокруг него, и искренне недоумевает, когда другие дети не идут на уступки. Сверстники стараются его избегать, а в случае чего могут и треснуть за капризы пластиковой лопаткой.

Вы постоянно покупаете ребенку сладости

Иначе вас ждут надутые губы или закрытая дверь комнаты с табличкой «Взрослым вход запрещен». Ежедневные конфеты стали в вашей семье обязательным ритуалом, который лучше соблюдать, если не хотите нарваться на скандал.

Ребенок устраивает истерики, если не получает желаемого

Это ваш сын вчера катался по полу в магазине игрушек, когда ему не купили пятого по счету Хагги Вагги? Что ж, он просто привык, что его хотелки выполняют по щелчку пальцев. Поэтому не удивляйтесь.

Ребенок постоянно жалуется на скуку