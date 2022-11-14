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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Молодая жена Дмитрия Диброва показала новую грудь после пластики

Limon.ee
Молодая жена Дмитрия Диброва показала новую грудь после пластики
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Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров Фото: Stanislav Krasilnikov

Полига не дотерпела до дома, сняв на видео свою обновку прямо в больнице, сообщает Topnews.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва сделала себя дорогой и приятный подарок. 33-летняя модель и бизнесвумен Полина Диброва приобрела себе новую грудь и, как только закончился период восстановления, решила поделиться результатами с подписчиками.

«Я абсолютно счастлива тому результату, который сегодня увидела в зеркале», – пишет Полина. На видео она вертится перед камерой в черном топе и лосинах. Не дотерпев до дома, Диброва сняла видео прямо в больнице.

Ранее Полина жаловалась, что ее грудь изменила форму после родов и последующего за ними похудения. При этом, нужно отдать модели должное, на коррекцию она решилась, родив троих сыновей. С 62-летним Дмитрием Дибровым «Миссис Россия-2017» воспитывает троих детей: 12-летнего Александра, 8-летнего Федора и 7-летнего Илью. Грудь в жизни Полины – совсем не последнее дело. Как известно, завидный жених Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей супругой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. Полине тогда было 19 лет, а ему 49. Тогда юная модель зашла с козырей, предъявив восхищенному телеведущему самую выдающуюся часть своего тела.

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