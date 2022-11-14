Популярная балерина Анастасия Волочкова обожает баню. Каждый поход в ее излюбленное место сопровождается десятком горячих фото в сети.
Без трусиков над джакузи: Волочкова на шпагате пропаривает свои перелести
Без трусиков над джакузи: Волочкова на шпагате пропаривает свои перелести
На этот раз артистка сделала пикантный снимок без трусиков. Балерина исполнила свой фирменный шпагат в необычном месте – над горячим чаном. Знаменитость засветила свои обнаженные прелести, едва прикрыв их еловыми веточками.
«А вы когда-нибудь садились на шпагат в неординарной обстановке?» – спросила у фанатов Волочкова.
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