Поспешите потратить свои миллионы: только сегодня в Эстонии кибер-распродажа с небывалыми скидками

Все предложения собраны на сайте www.e-smaspaev.ee. «Подавляющее большинство продавцов сегодня предлагают покупателям на все товары скидку не менее 20 процентов, но есть скидки в 30–40 процентов и даже больше», – сказал исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт.

Глава союза электронной торговли рекомендует потребителям при выборе подходящего товара также следить за тем, каковы, например, условия доставки товара и другие условия, способствующие комфортному шопингу.

По данным Центра платежей, в прошлый э-понедельник оборот здешней электронной торговли утроился по сравнению с обычными днями. «Если обычно жители Эстонии совершают покупки в интернет-магазинах примерно на 5–7 миллионов евро в день, то в день совместной кампании в интернет-магазинах покупают на 15–21 миллион евро. Причем доля электронной коммерции уже составляет почти 25 процентов от общего объема розничной торговли, ежемесячно увеличиваясь в годовом сравнении на 20–30 процентов», – прокомментировал Вяэт.

Э-понедельник – это день онлайн-шопинга, организуемый Эстонским союзом электронной торговли, когда различные интернет-магазины предлагают покупателям скидки в течение 24 часов. Цель кампании – представить удобные и безопасные решения эстонских интернет-магазинов.

Кампания Э-понедельник продлится до 23:59 14 ноября. Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, что обеспечивает честный, надежный и удобный шопинг.

Ожидаемая потребителями совместная акция Э-понедельник состоится в следующем году четыре раза: в марте, мае, сентябре и ноябре – в первый понедельник каждого месяца.