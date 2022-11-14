В этом месяце таллиннский торговый центр T1 отмечает свой 4 день рождения. Кульминацией торжеств по случаю дня рождения торгового центра стал концерт Анне Вески и выступления танцевальных коллективов.
Такого количества посетителей T1 еще не видел: Анне Вески дала головокружительный концерт
Такого количества посетителей T1 еще не видел: Анне Вески дала головокружительный концерт
Перед концертом Анне Вески выступили танцоры Life Dance и Танцевальная школа Мярта Агу с шоу Tantsi kaasa!, а с детьми играли Миньоны. Такого в Таллинне не было давно.
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