Вчера в Эстонии отмечали День отца! В этот важный день эстонские знаменитости делятся словами благодарности в подписях к милым фото и видео в адрес отцов, пишет Elu24.
ГРЕЮЩИЕ ДУШУ КАДРЫ ⟩ «Спасибо, папочка!» Смотри, как эстонские знаменитости провели День отца!
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала черно-белое фото с отцом Сиймом Калласом. «Всех отцов с праздником! Мой отец научил меня интересоваться миром, делать собственный выбор и нести за него ответственность. Спасибо», – написала Каллас в посте.
Актриса Саара Пиус поделилась прекрасным фото своего мужа Мярта Пиуса с их детьми. Любовь ощущается даже через фото!
Томи и Анни Рахула женаты уже девять лет, и кажется, что их любовь становится только сильнее. Анни поделилась проникновенным видео, в котором красивыми словами поблагодарила отца своих детей.
«Я давно приняла, что никогда не буду самым крутым родителем, потому что у нас в доме есть этот мужчина! Более заботливого человека я не встречала! Пусть жизнь смотрит на тебя таким же теплым взглядом, как ты смотришь на своих близких! Мы любим тебя!»
Спикер Рийгикогу Юри Ратас отметил День отца в кругу семьи.
«Утро Дня отца было наполнено особенными моментами, дети все же удивили меня самым лучшим – домашним тортом в форме сердца и розами из нашего сада. Прилагалась и отличная открытка ко Дню отца. Мне очень нравится проводить такое утро с семьей. Но самым трогательным подарком были теплые объятия», – поделился Ратас, пожелав всем приятного Дня отца.
Для Юри Ратаса День отца в этом году – первый, который он провел без своего отца.
«Спасибо, дорогой отец! Я так благодарен за твою любовь, уважение и мудрые слова. В этом году День отца будет первым, когда я не смогу поздравить папу с праздником. Поэтому сегодняшний день определенно больше полон мыслей и печали, чем предыдущие, но я так благодарен за те главы в книге жизни, которые ты подарил мне, дорогой отец», – поделился Ратас.
Ведущий Роальд Йоханссон опубликовал очень реалистичную фотографию себя в День отца. Кажется, отец позволил дочерям сделать красивую прическу. Как мило!
Для телеведущей Хелии Силламаа и ее мужа Пеэпа этот День отца имел еще более особое значение. А именно, вчера также был день рождения Пеэпа. По этому случаю Хелия также записала небольшую мысль, прежде чем сесть за банкетный стол.
«Я часто удивлялась, как сотня седовласых философов может уверять вас сотней мудрых цитат, что истинное счастье не заключается в чем-то поверхностном. Однако до тех пор, пока вы сами не испытаете это искреннее, нелогичное чувство счастья, ваш упрямый ум будет упорно отказываться в него верить. Я счастлива, что у меня есть дети и партнер по жизни, которые каждый день напоминают мне, что поверхностный слой жизни может прыгать вверх и вниз, но самое глубокое ядро всегда остается на месте. С днем рождения и с Днем отца, Пеэп! С Днем отца моего папу! Сегодня важный день», – написала Гелия.
Блогер Desiree Mumm поделилась серией фотографий своего отца. «Ты очень дорог мне, отец! С Днем отца! Как только закончится учеба, я приду домой, чтобы отпраздновать, потому что я знаю, что ты не хочешь, чтобы я прогуливала занятия», – поделилась Desiree.
Актер Юссь Хаасма опубликовал трогательную фотографию со своими дочерьми в День отца.
Предприниматель-миллионер Кристель Круустюк поделилась милым видео своего мужа Марко и их детей с подписью: «ISSI». Кадры действительно греют душу!
Таня Михайлова-Саар удивила поклонников песней в исполнении их с Микком Сааром сына. «Поздравляю, папа... You rock!» – написала Таня, имея в виду песню, которую выбрал ее сын, – песню We Will Rock You группы Queen.
День отца музыканта Яагупа Креэма прошел необычно. Музыкант поделился милой фотографией своего сына Робина Рио и музыканта Рене Пуура, отдыхающих на заднем сиденье автомобиля. «Мои цыплята... усталые, но довольные. И почему я не сплю? Что ж, за детским сном кто-то должен следить», – написал Яагуп под снимком, поздравив всех с Днем отца.
Жена Лаури Педая Гетель Бурлака-Педая сняла красивое видео с мужем и дочерью в День отца. «Эта любовь. Так приятно переживать эти моменты между вами, часть которых запечатлела и моя камера», – сказал Гетель.
Художник Яанус Сакс отпраздновал День отца со своей дочерью Джессикой.
Музыкант Ялмар Вабарна добавил фотографию, на которой он и его сын Виллем позируют в музыкальной комнате. Отец и сын надели одинаковые худи, но с небольшой изюминкой. На кофте Ялмара написано «50 центов», а на кофте его сына Виллема – «5 центов».
Певица Дагмар Оя отпраздновала День отца со своей семьей в Авинурме.
Телеведущий Роберт Роол отпраздновал День отца с семьей утренними блинами. «Отличная штука этот ваш День отца! Будут ли эти утренние блины и дальше появляться на столе каждый год?»
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