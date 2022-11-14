ГРЕЮЩИЕ ДУШУ КАДРЫ ⟩ «Спасибо, папочка!» Смотри, как эстонские знаменитости провели День отца!

Для Юри Ратаса День отца в этом году – первый, который он провел без своего отца.

«Спасибо, дорогой отец! Я так благодарен за твою любовь, уважение и мудрые слова. В этом году День отца будет первым, когда я не смогу поздравить папу с праздником. Поэтому сегодняшний день определенно больше полон мыслей и печали, чем предыдущие, но я так благодарен за те главы в книге жизни, которые ты подарил мне, дорогой отец», – поделился Ратас.

Ведущий Роальд Йоханссон опубликовал очень реалистичную фотографию себя в День отца. Кажется, отец позволил дочерям сделать красивую прическу. Как мило!

Для телеведущей Хелии Силламаа и ее мужа Пеэпа этот День отца имел еще более особое значение. А именно, вчера также был день рождения Пеэпа. По этому случаю Хелия также записала небольшую мысль, прежде чем сесть за банкетный стол.