Ольга Бузова переехала в новую квартиру за 1,9 миллионов евро

«Моя главная задача была встретить Новый год в своей квартире, и вот я переехала. Сегодня ночью впервые буду ночевать в новой квартире! — не могла сдержать эмоций Бузова за кулисами на концерте МУЗ-ТВ. — Который день я уже нахожусь в окружении коробок, пакетов. Так хочется это все разложить. У меня 270 стандартных коробок; больших, под вешалку — 100, и около 35 чемоданов. Ну и, конечно, нет ничего лучше вместительных любимых сумок, которые заказываю на сайте, их около 30. Такие мои родные коробки: они со мной просыпаются, они со мной засыпают. Разбирать их мне помогает команда, ну и, конечно, я на этот раз воспользовалась специальной службой, потому что справиться с таким объемом самостоятельно очень сложно. Мой прошлый переезд был в слезах. У мамы руки были все в синяках, потому что нам даже никто не помогал: мы чемоданы и коробки таскали сами. Еще была сестра с супругом и помощница — то есть все легло на нас. Конечно, это большое счастье, но и большой стресс. Позавчера ко мне приходил стилист помочь разбирать вещи и говорит: «Я не могу на тебя смотреть: у тебя глаза как у Бэмби, как у маленького ребенка. У тебя что-то забирают, говорят: «Это тебе не надо», а ты обратно: «Нет, оставьте! Это надо, и то надо!» Это удивительное состояние, когда ты понимаешь, что скоро начнется новая жизнь. Ведь это новый этап — своя собственная квартира».