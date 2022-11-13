СУЩНОСТЬ?! ⟩ Под заброшенной сценой Таллинского горхолла запечатлели нечто странное

Несмотря на то, что здание разрушается и находится в аварийном состоянии, в определенные, наиболее безопасные места концертного холла, все еще можно попасть благодаря уникальной экскурсионной программе Эстонского архитектурного центра.

Таллиннский горхолл. Фото: архив

У любителей архитектуры еще есть возможность увидеть своими глазами, то, что происходит за закрытыми дверями Таллиннского горхолла и погрузиться в ностальгическую атмосферу, оказавшись в том самом знакомом концертном зале, где когда-то в молодости наслаждались концертами и представлениями любимых артистов. Кстати, именно горхолл был выбран одним из мест для съемок всемирно известного фильма Кристофера Нолана «Довод» осенью 2020 года.

Как рассказала экскурсовод Оксана Яксоон, сцена горхолла очень прочная, хотя, глядя на сооружения под сценой, так и не скажешь.

Смотри, как выглядит сцена горхолла изнутри. Ничего не замечаешь необычного?!