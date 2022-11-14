«Я пою для одного человека, но его место сегодня пустое»: МакSим заплакала на своем концерте

Свою новую программу «Я буду жить», с которой МакSим скоро отправится в гастрольный тур, певица посвятила всем, кто переживал за нее в период страшной болезни. Благодаря поддержке миллионов людей Марина не просто справилась со всеми трудностями, но и смогла полноценно перезапустить карьеру.

А чуть позднее со слезами на глазах сделала уже другое признание: «Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда». После МакSим исполнила один из своих хитов «На радиоволнах», где есть следующие строчки: «Я тебя никогда не забуду. Фразу смолчу до слез простую. Цветом, что на губах, тонкой ладонью взмах, красным целую след: «До свиданья». Поклонники тут же сделали вывод, что артистка до сих пор не может пережить болезненное расставание с любимым человеком, которого считает главным в своей жизни.