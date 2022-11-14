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«Уже обрили»: Юри Ратас предстал перед зрителями в освеженном образе

Limon.ee
«Уже обрили»: Юри Ратас предстал перед зрителями в освеженном образе
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Фото: Taavi Sepp

В воскресенье вечером в эфир выйдет очередной эпизод «Танцев со звездами». Юри Ратас готовится к танцевальному шоу под пристальным взглядом своей жены, пишет Elu24.

Юри Ратас разместил в социальных сетях видео, на котором его жена Карин Ратас бодро стрижет политика. «Прическу для вечернего танцевального шоу делает моя дорогая жена», – пишет Ратас под видео.

На этот раз Ратас вышел на танцпол с партнершей Кристиной Тармет для исполнения ча-ча-ча, а также медленного фокстрота. «В этот вечер определенно стоит войти в ритм «Танцев со звездами», ведь мы планируем представить мощную программу, вдохновленную страстным кинороманом», – пообещал Ратас.

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