«Уже обрили»: Юри Ратас предстал перед зрителями в освеженном образе

Юри Ратас разместил в социальных сетях видео, на котором его жена Карин Ратас бодро стрижет политика. «Прическу для вечернего танцевального шоу делает моя дорогая жена», – пишет Ратас под видео.

На этот раз Ратас вышел на танцпол с партнершей Кристиной Тармет для исполнения ча-ча-ча, а также медленного фокстрота. «В этот вечер определенно стоит войти в ритм «Танцев со звездами», ведь мы планируем представить мощную программу, вдохновленную страстным кинороманом», – пообещал Ратас.