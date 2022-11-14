ЭФФЕКТИВНЫЕ РИТУАЛЫ ⟩ Приметы, чтобы приманить деньги в 2023 году

У многих из нас есть планы, которые требуют наличия определенной суммы. Так почему бы не осуществить заветную мечту уже в наступающем году? Чтобы приблизить счастливый час, важно обеспечить денежный поток, а чтобы деньги никогда не покидали ваш дом, да еще и приумножались, стоит знать самые действенные приметы и ритуалы.

Только не в руки

Передавать деньги в руки – очень плохая примета. Считается, что таким образом вы отдаете деньги с концами, они не вернутся к вам. Это касается и тех ситуаций, когда вы даете в долг. Если хотите передать деньги, обязательно соблюдайте правило – деньги должны касаться твердой поверхности, например, стола.

Только мелкие купюры

Когда вы сами берете деньги в долг, рано или поздно их нужно вернуть. Но вспомните, как это делаете вы? Если речь идет о небольшой сумме, которую вполне можно передать лично, стоит подготовиться заранее и выбрать мелкие купюры. Есть мнение, что крупные купюры уходят без следа, а вот мелкие в большинстве случаев возвращаются в большем количестве.

Уберите все лишнее