В Китае автомобиль Tesla насмерть сбил двух человек из-за сбоя системы.
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Неуправляемая Tesla разогналась до предела и насмерть сбила двух человек
Неуправляемая Tesla разогналась до предела и насмерть сбила двух человек
В Китае взбесившаяся Tesla насмерть сбила двух человек, ещё трое пострадали. К трагедии привёл сбой в автомобильной системе. Смертельная гонка попала на камеры уличного наблюдения, кадрами пользователи делятся в Сети.
Сначала электрокар сбавляет скорость, водитель, видимо, пытается припарковаться. Но затем машина резко срывается с места, едва не задев велосипедиста. Как утверждают китайские СМИ, Tesla неслась по городу со скоростью 198 км/ч и успела преодолеть почти два километра, пока не врезалась в препятствие. Неизвестно, что пережил за эти секунды водитель, но, судя по кадрам, он всё-таки успевал резко уворачиваться от соседних авто.
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