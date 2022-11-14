Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Весы могут смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Весам они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Скорпион

Залог успеха Скорпиона в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Скорпиону не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Скорпиону следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Стрелец