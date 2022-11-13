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Подпирают, чтобы не упала: Волочкова стала посмешищем, перебрав на застолье

Limon.ee
Подпирают, чтобы не упала: Волочкова стала посмешищем, перебрав на застолье
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Анастасию Волочкову уже давно подозревают в злоупотреблении спиртными напитками, пишет glavred.info.

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась в Сети. Поклонники одиозной знаменитости были шокированы ее поведением.

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала видео с застолья. «После показа Джемала Махмудова на неделе моды в Екатеринбурге приехали в Грузинский ресторан», – сообщила балерина в подписи к посту. Увидев ролик, ее поклонники пришли к выводу, что Волочкова уже пьяна, поскольку едва стоит на ногах.

«Волочкову подпирают, чтобы она не упала», «Анастасия уже нетрезва, особенно это видно на фоне других», «Водки налейте», «Настя, а вам интересно по ресторанам ходить? Вы же не кушаете ничего», «Мне кажется они смеются над ней, над алкоголичкой», – писали в комментариях под видео.

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