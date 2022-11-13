ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Популярная эстонская группа 2 Quick Start в срочном порядке отменила концерт в Тарту

«Дорогие друзья! Сообщаем вам, что из-за болезни нескольких музыкантов сегодняшний концерт в старом добром Atlantis будет перенесен на одну неделю – на 18 ноября», – написала группа на своей странице в Facebook вчера вечером, незадолго до запланированного концерта.

Солист 2 Quick Start Пеару Паулус подтвердил, что билеты дейтсвительны на концерт 18 ноября. Концерт в ночном клубе Võhandu будет перенесен на 26 ноября. «Мы подлечимся и через неделю сделаем все возможное, чтобы вы снова отвлеклись от дел под нашим песни! – написали музыканты. – Мы приносим свои извинения и надеемся, что вы сможете вписать эту дату в свой календарь вечеринок».

Чтобы послушать любимую группу, в Тарту съехались поклонники не только со всей Эстонии. Многие были шокированы отменой выступления. «К сожалению, я не смогу приехать на следующий концерт. Я планировал отмеить свой день рождения под ваши песни, летел специально в Эстонию, но, приземлившись в Риге, получил такие плохие новости... Очень жаль», – пишет один разочарованный поклонник.

Всего за несколько часов до начала мероприятия фронтмен группы Respekt Кердо Мёльдер также написал в своем Инстаграме, что группа 2 Quick Start выйдет на сцену в полночь.

И что же произошло?