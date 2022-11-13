11 ноября флагман эстонской танцевальной музыки 2 Quick Start должен был выйти на сцену тартуского ночного клуба Atlantis. Всего за несколько часов до выступления группа удивила своих поклонников печальной новостью о том, что концерт отменяется. Концерт 13 нобяря в ночном клубе Võhandu также перенесен на 26 ноября.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Популярная эстонская группа 2 Quick Start в срочном порядке отменила концерт в Тарту
«Дорогие друзья! Сообщаем вам, что из-за болезни нескольких музыкантов сегодняшний концерт в старом добром Atlantis будет перенесен на одну неделю – на 18 ноября», – написала группа на своей странице в Facebook вчера вечером, незадолго до запланированного концерта.
Солист 2 Quick Start Пеару Паулус подтвердил, что билеты дейтсвительны на концерт 18 ноября. Концерт в ночном клубе Võhandu будет перенесен на 26 ноября. «Мы подлечимся и через неделю сделаем все возможное, чтобы вы снова отвлеклись от дел под нашим песни! – написали музыканты. – Мы приносим свои извинения и надеемся, что вы сможете вписать эту дату в свой календарь вечеринок».
Чтобы послушать любимую группу, в Тарту съехались поклонники не только со всей Эстонии. Многие были шокированы отменой выступления. «К сожалению, я не смогу приехать на следующий концерт. Я планировал отмеить свой день рождения под ваши песни, летел специально в Эстонию, но, приземлившись в Риге, получил такие плохие новости... Очень жаль», – пишет один разочарованный поклонник.
Всего за несколько часов до начала мероприятия фронтмен группы Respekt Кердо Мёльдер также написал в своем Инстаграме, что группа 2 Quick Start выйдет на сцену в полночь.
И что же произошло?
По информации, полученной Elu24, некоторые члены группы в последний момент сдали тест на корону и получили положительный результат. И им пришлось отложить свои выступления на неделю.
Однако вечеринка все же состоялась и без 2 Quick Start. Гости концерта смогли насладиться выступлением группы Respekt, и, судя по видеозаписям, были счастливы.
Мы связались с Кердо Мёльдром, который подтвердил факт случившегося. «Да, вчера вечером перед концертом в Тарту мы узнали, что ребятам пришлось отложить свое выступление из-за болезни. Должен сказать, что организаторы действовали очень профессионально и оперативно разместили информацию и на сайте мероприятия, и на входе в клуб», – отмечает Мёльдер.
Хорошо, что и зрители, и организаторы в итоге остались довольны, и более того, теперь люди смогут посетить два концерта по одному билету. «Всегда и во всем нужно видеть положительные моменты. Хотя, конечно, плохо, когда-то кто-то болеет, и мы желаем ребятам скорейшего выздоровления», – говорит Мёльдер.