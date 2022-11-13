ФОТО ⟩ Младшая дочь Дональда Трампа вышла замуж за 25-летнего миллионера

Миллионер сделал предложение своей избраннице еще зимой, но устроить церемонию пара решила только сейчас. Бывший президент США отвел дочь к алтарю. Тиффани выбрала элегантном платье с длинными рукавами Elie Saab.

Дочь политика не раз признавалась, что буквально одержима гламуром и блеском, а также красотой и романтикой, поэтому неудивительно, что свадебный декор оказался в этом стиле. Повсюду красовались роскошные букеты нежных цветов: убранство буквально утопало в такой романтике в чистом виде.

На свадьбе присутствовала и мать Тиффани, бывшая жена Дональда Марла Мейплз, а также ее сводная сестра Иванка Трамп. Она пришла на церемонию с мужем и тремя детьми: старшей дочерью и двумя сыновьями. Иванка предстала в элегантном небесно-голубом платье в греческом стиле.