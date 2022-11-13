29-летняя Тиффани Трамп стала женой 25-летнего Майкла Булоса. Роскошная свадьба состоялась в поместье Дональда Трампа в Пальм-Бич, пишет thevoicemag.ru.
ФОТО ⟩ Младшая дочь Дональда Трампа вышла замуж за 25-летнего миллионера
Миллионер сделал предложение своей избраннице еще зимой, но устроить церемонию пара решила только сейчас. Бывший президент США отвел дочь к алтарю. Тиффани выбрала элегантном платье с длинными рукавами Elie Saab.
Дочь политика не раз признавалась, что буквально одержима гламуром и блеском, а также красотой и романтикой, поэтому неудивительно, что свадебный декор оказался в этом стиле. Повсюду красовались роскошные букеты нежных цветов: убранство буквально утопало в такой романтике в чистом виде.
На свадьбе присутствовала и мать Тиффани, бывшая жена Дональда Марла Мейплз, а также ее сводная сестра Иванка Трамп. Она пришла на церемонию с мужем и тремя детьми: старшей дочерью и двумя сыновьями. Иванка предстала в элегантном небесно-голубом платье в греческом стиле.
Тиффани и Майкл познакомились в 2018 году в клубе Линдси Лохан на Миконосе. Состояние ливанско-американского бизнесмена оценивается в более чем 20 миллионов долларов. Своим состоянием Булос обязан семейному делу: он наследник компаний, оцениваемый в миллиард долларов. Сейчас компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria управляет отец Майкла, который баллотировался на выборах в Ливане в 2018 году.