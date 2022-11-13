ВИДЕО ⟩ Как испечь хлеб, когда нет газа и электроэнергии

Хлеб без духовки, если нет газа и света

Приготовить что-то в условиях блэкаута (отключения света) довольно сложно. Ведь не работает бытовая техника. Ситуация отягощается, если доступ к газу также перекрыт и газовые плиты оказались бесполезными. Существует один довольно любопытный немецкий метод, как приготовить хлеб без духовки. «Это не просто хлеб, а действительно хороший и вкусный домашний хлеб», – убеждает автор рецепта.

Ингредиенты

Для импровизированной печи:

семь свечей-таблеток

решетка

тарелки разного размера и формы

форма для выпечки

большая кастрюля с крышкой, в которую влезет форма с тестом

Для хлеба:

450 грамм муки

1–2 ч. л. сухих дрожжей

1–1,5 ч. л. соли

280 мл воды

Приготовление

Импровизированная духовка

Выпекание хлеба

В удобной емкости перемешай все сухие ингредиенты. Потом добавь 280 мл воды и доведи консистенцию до однородности. Тесто должно быть эластичным, для этого вымеси его вручную. Потом накрой полотенцем или пищевой пленкой и оставь в теплом месте. Оно должно увеличиться в объеме.

Примерно через час снова вернись к тесту. Его нужно осторожно завернуть от краев внутрь. Для этого рекомендуем воспользоваться силиконовой лопаткой.

Для выпечки выбирай форму со съемными бортами. Присыпь ее мукой и выложи туда тесто. Накрой полотенцем и оставь его для подъема.