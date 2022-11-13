Грядущая зима обещает быть тяжелой для граждан нашей страны. Нас пугают возможными отключения газа и электричества, поэтмоу полезным быть узнать, что можно приготовить без света и газа. Сегодня мы расскажем, как сделать хлеб без духовки, пишет vazhnoznat.com.
ВИДЕО ⟩ Как испечь хлеб, когда нет газа и электроэнергии
Хлеб без духовки, если нет газа и света
Приготовить что-то в условиях блэкаута (отключения света) довольно сложно. Ведь не работает бытовая техника. Ситуация отягощается, если доступ к газу также перекрыт и газовые плиты оказались бесполезными. Существует один довольно любопытный немецкий метод, как приготовить хлеб без духовки. «Это не просто хлеб, а действительно хороший и вкусный домашний хлеб», – убеждает автор рецепта.
Ингредиенты
Для импровизированной печи:
семь свечей-таблеток
решетка
тарелки разного размера и формы
форма для выпечки
большая кастрюля с крышкой, в которую влезет форма с тестом
Для хлеба:
450 грамм муки
1–2 ч. л. сухих дрожжей
1–1,5 ч. л. соли
280 мл воды
Приготовление
Импровизированная духовка
Выпекание хлеба
В удобной емкости перемешай все сухие ингредиенты. Потом добавь 280 мл воды и доведи консистенцию до однородности. Тесто должно быть эластичным, для этого вымеси его вручную. Потом накрой полотенцем или пищевой пленкой и оставь в теплом месте. Оно должно увеличиться в объеме.
Примерно через час снова вернись к тесту. Его нужно осторожно завернуть от краев внутрь. Для этого рекомендуем воспользоваться силиконовой лопаткой.
Для выпечки выбирай форму со съемными бортами. Присыпь ее мукой и выложи туда тесто. Накрой полотенцем и оставь его для подъема.
Самое интересное в этом рецепте – это собственноручно сконструированная духовка. Для нее автор метода использует кокотницу – тяжелую жаростойкую кастрюлю. Между дном кастрюли и формой для выпекания должно быть пространство, чтобы циркулировал воздух. Можно положить между ними два шестигранных шлица (ключи).
На небольшом расстоянии друг от друга расставь свечи. Они должны равномерно обогревать дно кастрюли.
Расстояние от дна кастрюли до земли около 7–8 см. Учти, что огонь не должен касаться посудины. Для этого и понадобятся 4 пластиковые тарелки и 4 пиалы, чтобы сверху поставить на них решетку. Сверху посередине над свечками установи кокотницу с хлебом. Печь готова. Учти, что оставлять эту конструкцию без присмотра строго запрещено.
Зажги свечи и оставь тесто форме на 3 часа. Открывать крышку во время выпекания нельзя, иначе ты выпустишь всё тепло и хлеб не приготовится.
Через 3 часа достань форму с хлебом и быстро закрой кокотницу крышкой. Переверни выпечку на другую сторону в форме, чтобы она хорошо пропеклась. Потом оставь хлеб выпекаться еще на 1 час. Если свечи к этому времени выгорели, убери один слой тарелок, чтобы уменьшить расстояние между ними.
Если ты всё сделала правильно, хлеб получится мягким и с румяной корочкой. Трудно поверить, что эта домашняя выпечка была приготовлена без духовки. Искренне надеемся, что этой зимой блэкаут обойдет нас стороной и такие рецепты нам не пригодятся. Однако готовым нужно быть ко всему.