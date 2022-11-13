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2021 и 2022 покажутся раем: Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет 2023 год

Limon.ee
2021 и 2022 покажутся раем: Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет 2023 год
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Счастливое будущее. Иллюстративное фото
Счастливое будущее. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Тамара Глоба дала прогноз на новый 2023 год. Станет ли год Водяного Кролика периодом долгожданного затишья? На какой уровень выйдут существующие беды? Ждать ли четкого и ясного урегулирования?

Отвечая на эти вопросы, астролог подметила, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет, пишет teleprogramma.pro.

Исходя из этого, прошедшие 2021 и 2022 годы уже не будут ассоциироваться с самой гнетущей обстановкой. И вполне вероятно покажутся более удачными.

Накал страстей выпадет на конец лета 2023. И ситуация едва ли облегчится. Год Водяного Кролика и вовсе можно назвать критическим, никакого затишья пока не предвидится. Ситуация стабилизируется не раньше, чем через 2-2,5 года. И только к 2026-м возможен открытый мир на дружественной основе.

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