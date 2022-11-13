Тамара Глоба дала прогноз на новый 2023 год. Станет ли год Водяного Кролика периодом долгожданного затишья? На какой уровень выйдут существующие беды? Ждать ли четкого и ясного урегулирования?
2021 и 2022 покажутся раем: Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет 2023 год
2021 и 2022 покажутся раем: Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет 2023 год
Отвечая на эти вопросы, астролог подметила, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет, пишет teleprogramma.pro.
Исходя из этого, прошедшие 2021 и 2022 годы уже не будут ассоциироваться с самой гнетущей обстановкой. И вполне вероятно покажутся более удачными.
Накал страстей выпадет на конец лета 2023. И ситуация едва ли облегчится. Год Водяного Кролика и вовсе можно назвать критическим, никакого затишья пока не предвидится. Ситуация стабилизируется не раньше, чем через 2-2,5 года. И только к 2026-м возможен открытый мир на дружественной основе.
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