Впервые по случаю своего 20-летнего юбилея компания Tradehouse отметила самых лучших отечественных деятелей в сфере косметологии. Довольные клиенты и партнеры представили более 2000 номинаций в 12 категориях, а на зрелищном и зажигательном гала-вечере Ilu Peegel 2022 присутствовали поклонники красоты со всей Эстонии.
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Tradehouse назвал самых выдающихся в сфере косметологии в Эстонии
Tradehouse назвал самых выдающихся в сфере косметологии в Эстонии
«Желание отмечать производителей в области красоты появилось еще в 2018 году, и мы счастливы и благодарны, что после всех препятствий и тяжелой работы мы достигли того замечательного дня, когда можем вручить награды лучшим», – говорит генеральный директор Tradehouse Лаура Кулдкепп. Количество номинаций, которые были представлены нам, показали, насколько высоко ценятся наши косметологи и насколько важно их признание.
На церемонии были вручены еще пять престижных премий. Компания Tradehouse отметила своих партнеров Sirowa Tallinn и Nordic Beauty Inc, а награды за лучший бренд были вручены итальянскому партнеру Pettenon Cosmetics и фирме, производящей средаства для маниюкра, Vynn Group.
Победители конкурса Tradehouse Beauty Mirror 2022:
Женский парикмахер: Рагне Оппе
Мужской парикмахер: Мартин Ноа Лдинин
Мастер маникюра: Керли Яаго
Ногтевой техник: Лийс Кярбик
Мастер педикюра: Анастасия Поддубко
Косметолог: Келли Пил-Крамм
Визажист: Кайса Кулламаа
Бровист: Стелла-Амелия Ныммик
Мастер по наращиванию ресниц: Кайзи Сатт
Массажист: Севиль Шукюрова
Учитель по красоте: Елена Эрниц
Лучшим салоном красоты назван C.U.T.
Партнер по сотрудничеству: Nordic Beauty Inc.
Лучший бренд: Pettenon Cosmetics
Бренд с наилучшими показателями: Vynn Group