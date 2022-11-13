ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Tradehouse назвал самых выдающихся в сфере косметологии в Эстонии

«Желание отмечать производителей в области красоты появилось еще в 2018 году, и мы счастливы и благодарны, что после всех препятствий и тяжелой работы мы достигли того замечательного дня, когда можем вручить награды лучшим», – говорит генеральный директор Tradehouse Лаура Кулдкепп. Количество номинаций, которые были представлены нам, показали, насколько высоко ценятся наши косметологи и насколько важно их признание.