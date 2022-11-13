Еще никогда президент не был в таком опасном положении: в Сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки

Отвечая на вопрос, как они с женой поддерживают друг друга во время войны, Зеленский заявил, что его жена – не только его любовь, но и лучший друг и источник энергии.

«Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период», – сказал он, передает gordonua.com.

Выражение лица жены Зеленского после этих слов вызвало волну обсуждения в соцсетях.

«Еще никогда наш президент не был в таком опасном положении и так близко к поражению, как в этот момент», – написал в Twitter пользователь Ivan Toropov. «Теперь точно будет без завтраков», – отметил пользователь Волохате Дідько. «И без секса», – добавила фолловер Одарочка. «Забудьте о нем. Его уже не спасти», – написал Yaroslav Pirozhenko.