68-летняя таллиннка Сирье 17 лет живет в социальной квартире. В начале следующего года истекает срок аренды, и она опасается, что договор не будет продлен. «Я боюсь, что весной меня выселят», – говорит Сирье.
Таллиннка живет в страхе потерять свой дом: договор может быть расторгнут
Сирье (68 лет) родом из Нымме, где она прожила более 30 лет. «Я жила там со своими тремя детьми, мой муж умер там. Детям удалось получить квартиры», – рассказывает Сирье. И она обрадовалась, когда переехала в социальную квартиру на улице Хоолдекоду в Ласнамяэ. «Когда я получила эту квартиру, я была спокойна. Но теперь я боюсь, что меня выселят и я потеряю жилье», – опасается Сирье. Она описывает угрозу выселения как следствие возможного расторжения договора об аренде, пишет Elu24.
Если жилая площадь ее квартиры в Нымме составляла 100 квадратных метров, то в ее нынешней квартире в социальном доме у Сирье всего две комнаты площадью 33,5 квадратных метра. У Сирье также есть сын-инвалид, который живет с ней. Сколько она платит за месяц? «За октябрь общая сумма, включая налоги, составила чуть менее 200 евро. Сейчас она будет около 300 евро», – предполагает Сирье.
Если раньше город подписывал пятилетний договор с нанимателем социального жилья, то сейчас он заключается на два года, и именно это обстоятельство беспокоит Сирье. «Было заключено три пятилетних договора. В прошлый раз это был двухлетний договор. С нового года будут фильтровать, с кем продлить договор, а кем нет, а это все равно что выселить человека», – с беспокойством говорит Сирье. Она уверена, что подобная проблема затрагивает многих людей, поскольку большинство живущих в социальных домах – пожилые люди. «Когда я собиралась подписать новый договор, то поинтересовалась, почему он заключается на два года. Мне сказали, что новый закон вступает в силу с нового года. Заключат ли городские власти договор или нет, зависит не от меня», – говорит Сирье, которая обратилась за разъяснениями в Таллиннску. мэрию. «Это может быть бессрочный контракт», – замечает Сирье. Она считает, что город мог бы подписать бессрочный контракт с достойным арендатором. «Мы не становимся моложе, мы стареем, а ситуация с договорами стала хуже», – констатирует она.
По словам Сирье, подписание договора только на два года создает очень тревожное чувство неопределенности. Сирье боится, что ей скажут идти в дом престарелых или к детям. Но она не может жить у детей, потому что они сами со своими семьями ютятся в маленьких квартирах. «Нам с сыном больше негде жить. Только на улице. Мы очень надеемся, что сможем жить здесь и дальше», – говорит Сирье, упоминая, что когда она разговаривала с заместителем мэра Таллинна Бетиной Бешкиной, та обещала ей помочь.
Заместитель мэра: мы хотим ориентироваться на конкретные потребности человека
Мы обратились за комментариями в управу района Ласнамяэ и в администрацию мэрии. Мы хотели узнать, почему город изменил срок действия договора найма и может ли жилец социального жилья, проживающий в социальной квартире в течение длительного времени, быть уверенным, что его место жительства сохранится. Мы получили ответ от Бетины Бешкиной.
«Чтобы прояснить ситуацию, скажу, что город Таллинн находится в процессе пересмотра своей политики по распределению городских зданий, то есть социального и муниципального жилья. Пока идет переходный период, для истекших или истекающих договоров аренды будет применяться двухлетний контрактный период», – объясняет Бешкина.
«Когда речь идет, в частности, о социальном жилье, город также предварительно оценит потребность человека в помощи, что станет основанием для продления или заключения договора аренды. Также теперь, если возникают вопросы по продлению или заключению договоров на социальное жилье, вопрос рассматривает вместе с отделом социального обеспечения района», – говорит Бешкина. Цель такого подхода в том, чтобы в будущем распределение социального жилья в большей степени зависело от конкретных потребностей человека и предлагало ему не только временное жилье, но и другие социальные услуги, то есть чтобы помочь человеку лучше справляться самостоятельно. «Поэтому мы используем комплексный подход к потребностям человека, и это также является частью процесса реорганизации способа распределения городского жилья», – отметила заместитель мэра.
«В случае необходимости город предоставит человеку услуги по поддержке и различные пособия, поэтому я всегда советую людям обращаться в отдел социального обеспечения района, где они живут, с любыми вопросами или проблемами», – рекомендует Бетина Бешкина.