Таллиннка живет в страхе потерять свой дом: договор может быть расторгнут

Сирье (68 лет) родом из Нымме, где она прожила более 30 лет. «Я жила там со своими тремя детьми, мой муж умер там. Детям удалось получить квартиры», – рассказывает Сирье. И она обрадовалась, когда переехала в социальную квартиру на улице Хоолдекоду в Ласнамяэ. «Когда я получила эту квартиру, я была спокойна. Но теперь я боюсь, что меня выселят и я потеряю жилье», – опасается Сирье. Она описывает угрозу выселения как следствие возможного расторжения договора об аренде, пишет Elu24.

Если жилая площадь ее квартиры в Нымме составляла 100 квадратных метров, то в ее нынешней квартире в социальном доме у Сирье всего две комнаты площадью 33,5 квадратных метра. У Сирье также есть сын-инвалид, который живет с ней. Сколько она платит за месяц? «За октябрь общая сумма, включая налоги, составила чуть менее 200 евро. Сейчас она будет около 300 евро», – предполагает Сирье.

Если раньше город подписывал пятилетний договор с нанимателем социального жилья, то сейчас он заключается на два года, и именно это обстоятельство беспокоит Сирье. «Было заключено три пятилетних договора. В прошлый раз это был двухлетний договор. С нового года будут фильтровать, с кем продлить договор, а кем нет, а это все равно что выселить человека», – с беспокойством говорит Сирье. Она уверена, что подобная проблема затрагивает многих людей, поскольку большинство живущих в социальных домах – пожилые люди. «Когда я собиралась подписать новый договор, то поинтересовалась, почему он заключается на два года. Мне сказали, что новый закон вступает в силу с нового года. Заключат ли городские власти договор или нет, зависит не от меня», – говорит Сирье, которая обратилась за разъяснениями в Таллиннску. мэрию. «Это может быть бессрочный контракт», – замечает Сирье. Она считает, что город мог бы подписать бессрочный контракт с достойным арендатором. «Мы не становимся моложе, мы стареем, а ситуация с договорами стала хуже», – констатирует она.