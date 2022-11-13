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Таллиннка живет в страхе потерять свой дом: договор может быть расторгнут

Добавлен комментарий заместителя мэра
Трийн Роос
Таллиннка живет в страхе потерять свой дом: договор может быть расторгнут
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Фото: Taavi Sepp

68-летняя таллиннка Сирье 17 лет живет в социальной квартире. В начале следующего года истекает срок аренды, и она опасается, что договор не будет продлен. «Я боюсь, что весной меня выселят», – говорит Сирье.

Сирье (68 лет) родом из Нымме, где она прожила более 30 лет. «Я жила там со своими тремя детьми, мой муж умер там. Детям удалось получить квартиры», – рассказывает Сирье. И она обрадовалась, когда переехала в социальную квартиру на улице Хоолдекоду в Ласнамяэ. «Когда я получила эту квартиру, я была спокойна. Но теперь я боюсь, что меня выселят и я потеряю жилье», – опасается Сирье. Она описывает угрозу выселения как следствие возможного расторжения договора об аренде, пишет Elu24.

Если жилая площадь ее квартиры в Нымме составляла 100 квадратных метров, то в ее нынешней квартире в социальном доме у Сирье всего две комнаты площадью 33,5 квадратных метра. У Сирье также есть сын-инвалид, который живет с ней. Сколько она платит за месяц? «За октябрь общая сумма, включая налоги, составила чуть менее 200 евро. Сейчас она будет около 300 евро», – предполагает Сирье.

Сирье надеется, что она и дальше будет жить здесь
Сирье надеется, что она и дальше будет жить здесь Фото: Taavi Sepp

Если раньше город подписывал пятилетний договор с нанимателем социального жилья, то сейчас он заключается на два года, и именно это обстоятельство беспокоит Сирье. «Было заключено три пятилетних договора. В прошлый раз это был двухлетний договор. С нового года будут фильтровать, с кем продлить договор, а кем нет, а это все равно что выселить человека», – с беспокойством говорит Сирье. Она уверена, что подобная проблема затрагивает многих людей, поскольку большинство живущих в социальных домах – пожилые люди. «Когда я собиралась подписать новый договор, то поинтересовалась, почему он заключается на два года. Мне сказали, что новый закон вступает в силу с нового года. Заключат ли городские власти договор или нет, зависит не от меня», – говорит Сирье, которая обратилась за разъяснениями в Таллиннску. мэрию. «Это может быть бессрочный контракт», – замечает Сирье. Она считает, что город мог бы подписать бессрочный контракт с достойным арендатором. «Мы не становимся моложе, мы стареем, а ситуация с договорами стала хуже», – констатирует она.

Сирье
Сирье Фото: Taavi Sepp

По словам Сирье, подписание договора только на два года создает очень тревожное чувство неопределенности. Сирье боится, что ей скажут идти в дом престарелых или к детям. Но она не может жить у детей, потому что они сами со своими семьями ютятся в маленьких квартирах. «Нам с сыном больше негде жить. Только на улице. Мы очень надеемся, что сможем жить здесь и дальше», – говорит Сирье, упоминая, что когда она разговаривала с заместителем мэра Таллинна Бетиной Бешкиной, та обещала ей помочь.

Заместитель мэра: мы хотим ориентироваться на конкретные потребности человека

Мы обратились за комментариями в управу района Ласнамяэ и в администрацию мэрии. Мы хотели узнать, почему город изменил срок действия договора найма и может ли жилец социального жилья, проживающий в социальной квартире в течение длительного времени, быть уверенным, что его место жительства сохранится. Мы получили ответ от Бетины Бешкиной.

Заместитель мэра Бетина Бешкина
Заместитель мэра Бетина Бешкина Фото: Mihkel Maripuu

«Чтобы прояснить ситуацию, скажу, что город Таллинн находится в процессе пересмотра своей политики по распределению городских зданий, то есть социального и муниципального жилья. Пока идет переходный период, для истекших или истекающих договоров аренды будет применяться двухлетний контрактный период», – объясняет Бешкина.

«Когда речь идет, в частности, о социальном жилье, город также предварительно оценит потребность человека в помощи, что станет основанием для продления или заключения договора аренды. Также теперь, если возникают вопросы по продлению или заключению договоров на социальное жилье, вопрос рассматривает вместе с отделом социального обеспечения района», – говорит Бешкина. Цель такого подхода в том, чтобы в будущем распределение социального жилья в большей степени зависело от конкретных потребностей человека и предлагало ему не только временное жилье, но и другие социальные услуги, то есть чтобы помочь человеку лучше справляться самостоятельно. «Поэтому мы используем комплексный подход к потребностям человека, и это также является частью процесса реорганизации способа распределения городского жилья», – отметила заместитель мэра.

«В случае необходимости город предоставит человеку услуги по поддержке и различные пособия, поэтому я всегда советую людям обращаться в отдел социального обеспечения района, где они живут, с любыми вопросами или проблемами», – рекомендует Бетина Бешкина.

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