От эстонской горожанки до настоящей финской крестьянки: вот что такое судьба

На этой неделе Роальд Йохансон отправился в сельскую Финляндию. Недалеко от города Куопио он нашел счастливую Марику, учительницу музыки, которая вела трехлетнюю переписку с финским фермером Хейкки, прежде чем навсегда переехать на северный берег Финского залива. Теперь эстонка стала не только полноправной хозяйкой на ферме, но и уважаемой аккордеонисткой и единственной женщиной в местной мужской группе пенсионеров Pussihousukerho, или «Парни в мешковатых штанах»!

Марика признает, что это была большая перемена в ее жизни. «Человек учится всю жизнь, я никогда не занималась работой на ферме, только видела коров издалека. Впервые я увидела пилу, когда мы пошли в лес заготавливать дрова. Так получилось, что бензопила прорвала мои брюки, но нога осталась целой», – рассказывает Марика. Теперь она валит деревья, выпиливает пни, ездит на старом тракторе, как будто всю жизнь только этим и занималась, и получает удовольствие от работы в лесу, пишет Elu24.

Марика выросла в Пайде, училась пению в Таллиннском педагогическом семинаре и 13 лет работала учителем музыки в Лаевской начальной школе Тартуского уезда. В то же время на другом берегу Финского залива рос мальчик по имени Хейкки Холопайнен.

Фото: Kanal 2