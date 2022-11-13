Финн Хейкки благодарен судьбе за то, что четверть века назад он нашел в Эстонии великолепную жену. «Если бы Марика не появилась в моей жизни, я, возможно, и сегодня был бы холостяком», – говорит Хейкки в программе «Путешествие с Роальдом».
От эстонской горожанки до настоящей финской крестьянки: вот что такое судьба
На этой неделе Роальд Йохансон отправился в сельскую Финляндию. Недалеко от города Куопио он нашел счастливую Марику, учительницу музыки, которая вела трехлетнюю переписку с финским фермером Хейкки, прежде чем навсегда переехать на северный берег Финского залива. Теперь эстонка стала не только полноправной хозяйкой на ферме, но и уважаемой аккордеонисткой и единственной женщиной в местной мужской группе пенсионеров Pussihousukerho, или «Парни в мешковатых штанах»!
Марика признает, что это была большая перемена в ее жизни. «Человек учится всю жизнь, я никогда не занималась работой на ферме, только видела коров издалека. Впервые я увидела пилу, когда мы пошли в лес заготавливать дрова. Так получилось, что бензопила прорвала мои брюки, но нога осталась целой», – рассказывает Марика. Теперь она валит деревья, выпиливает пни, ездит на старом тракторе, как будто всю жизнь только этим и занималась, и получает удовольствие от работы в лесу, пишет Elu24.
Марика выросла в Пайде, училась пению в Таллиннском педагогическом семинаре и 13 лет работала учителем музыки в Лаевской начальной школе Тартуского уезда. В то же время на другом берегу Финского залива рос мальчик по имени Хейкки Холопайнен.
Фермер, который с детства доил коров и много работал на земле, в 35 лет понял, что ему нужна жена-фермерша. Имея не слишкмо богатый выбор невест на родине, он обратил свой взор на южных соседей. Он дал объявление в эстонскую газету о поиске второй половинки, и Марика попалась на крючок.
Молодые и красивые Марика и Хейкки поженились в 1997 году после долгих лет переписки, через несколько лет родился сын Микко, и теперь жизнь семьи Холопайнен – это тяжелая работа на ферме, а в свободное время песни и музыка.
Хейкки благодарен судьбе за то, что четверть века назад Эстония послала ему такой подарок. Хейкки говорит, что если бы Марика не появилась в его жизни, он мог бы и сегодня оставаться холостяком.
Марика также признает, что это была судьба. «Если бы мой дядя не принес этот адрес, меня бы здесь не было. Я подумала: что тут такого, я попробую. Я не ожидала ответа, но вот, пожалуйста, ответ пришел, это случилось, и вот я здесь, это мой дом», – смеется Марика.
За эти годы смелая эстонская городская девушка выросла в настоящую финскую хозяйку фермы. Жизнь для нее – это что угодно, только не скука. Как всегда, реальная жизнь предлагает гораздо больше красок и судьбоносных поворотов, чем любая вымышленная история!