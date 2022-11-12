Мужчина 40 дней ел только курицу гриль. И вот что из этого вышло!

В начале вызова у Александра было 400 подписчиков, но за 40 дней их количество возросло до 40 тысяч, а его публикациями делились сотни тысяч пользователей.

Александр публиковал фотографии поедания курицы в ресторане, где он работает, дома, в парке и возле машины, а в последний день челленджа организовал для своих поклонников специальное мероприятие на заброшенном моле. На нем расстелили красный ковер и поставили стол, за которым Александр съел последнюю, сороковую, курицу.

40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022

Александр рассказал порталу Vice, что сначала он съел курицу гриль просто так – для собственного удовольствия. По его словам, он не разыгрывал пари и не ставил перед собой цель заработать деньги. Его «куриный» челлендж начался с искреннего и почти экзистенциального желания – помочь людям отвлечься от проблем.

Количество зрителей и подписчиков росло не по дням, а по часам. Внезапно всем захотелось увидеть, как один человек ест жареную курицу.

Сам Александр считает, что жаренная целиком на гриле курица – это самая чистая и простая форма приготовления куриного мяса. Чаще всего он покупал курицу гриль в магазине возле работы и ел ее перед сменой.