Группе Little Big запретили выступать в Казахстане

Недавно группа Little Big покинула Россию. Однако иностранная публика оказалась не так благосклонна к экстравагантным артистам. За рубежом певцы все еще дают концерты, но желающих посетить выступления группы не так много. 37-летний Прусикин признавался, что заработанных денег едва хватает на жизнь. «Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги на помощь“. У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!» – возмущался он.

Надеясь на лояльность публики в Европе и бывших советских республиках, Little Big отправилась в небольшой гастрольный тур. Артисты планировали посетить Германию, Чехию, Польшу, Швейцарию, Израиль и Казахстан.

Вот только в Астане и Алма-Ате им оказались не рады. Музыканты не прошли проверку властей. Концерты, запланированные на 14 и 15 ноября, отменили. В кассах фанатам порекомендовали не надеяться на перенос выступления и сдать билеты. А поклонники, которые еще не обзавелись билетом на концерт Little Big, так и не смогли его купить.

Переезд оказался далеко не безоблачным не только для солиста группы. Софья Таюрская переживает из-за кардинальных изменений в ее жизни. «Мы лишились дома, работы, друзей, страны – всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», – говорила она в одном из интервью.