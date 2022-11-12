ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Быть многодетным отцом – это счастье!» Всемером в двухкомнатной квартире, не считая собаки

– Ваши друзья никогда не спрашивали вас, как вы справляетесь, откуда у вас силы берутся?

– Так не спрашивают, но всегда удивляются тому, какая у нас дружная семья, такая добрая. И интересуются, как этого добиться. Удивляются, что мы всегда все вместе, всегда все дружно, всегда куда-то выбираемся. Этому они удивляются, да. Просто в восторге от этого.

– Откуда на самом деле вы берете душевные силы, чтобы после тяжелого рабочего дня быть ласковым, общительным с детьми? Дети иной раз и шалят...

– Дополняем с женой друг друга, стараемся. Начинаешь заводиться, жена говорит: успокойся, выйди, потом зайдешь, договоришь. Надо стараться не срываться. Сорвешься один раз, сорвешь второй, а на третий – ребенок просто не придет к тебе поговорить.

Константин: «Быть многодетным отцом – это счастье!» Фото: Из личного архива Константина

– В материальном плане трудно содержать такую большую семью?