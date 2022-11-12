Накануне Дня отца, который вся Эстония будет отмечать уже завтра, мы пообщались с Константином Миссурагиным – отцом пятерых детей, который считает себя счастливым и богатым человеком. Моя семья – мое богатство, считает он!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Быть многодетным отцом – это счастье!» Всемером в двухкомнатной квартире, не считая собаки
Константин называет себя абсолютно счастливым человеком. Каждый рабочий день он едет в Таллинн, где работает слесарем-сборщиком, а по вечерам в Маарду его ждет дома большая и дружная семья: жена Элла и пятеро детей. Знакомьтесь, мы представим вам их по старшинству: 14-летний Сергей, 12-летняя Полина, 8-летняя Милена, 4-летний Никита и самая маленькая – годовалая Алина.
Проживает семья в двухкомнатной квартире, но на условия быта не жалуется – в тесноте, да не в обиде. Кроме того, помимо семерых человек, в квартире уютно устроилась большая собака породы лабрадор, кот и хомячок. По мнению Константина, несмотря на дефицит жилплощади, у детей должны быть домашние любимцы. Ухаживая за животными, дети учатся ответственности, становятся добрыми, отзывчивыми и заботливыми.
Константин признается, что изначально они с женой столько детей не планировали. Купили двухкомнатную квартиру в кредит, думали, может, будет один-два ребенка. Но судьба наградила их статусом многодетных родителей. Жилплощадь, конечно, в планах расширять, но на это пойдет время.
Конечно, содержать огромную семью непросто. Жизнь многодетного отца полностью подчинена потребностям и проблемам его семьи. Многодетные родители берутся за различные подработки. Так, например, жена Константина Элла, швея по образованию, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, убирает дома. Дети помогают родителям абсолютно во всем. Семья работает как слаженный механизм. Это отлично демонстрирует даже будничное утро, когда старшие помогают собраться и позавтракать младшим, а потом отводят их в школу и детский сад.
Как семья отдыхает? Константин говорит, что замечательно! «Если погода плохая, все сидим дома, смотрим фильмы или играем в настольные игры», – рассказывает многодетный отец. – А если на улице хорошо, никогда дома не сидим, едем гулять на природу, путешествуем».
Машина у Константина большая – кроссовер, куда с легкостью вмещаются все члены его семьи, хватает места даже собаке. Летом семья путешествует на машине по Эстонии, а также по соседним Латвии и Литве. Путешествовать в такой большой компании на машине очень весело, а покупать билеты на поезд, самолет или другой вид транспорта на такую большую семью никогда даже в голову не приходило.
На вопрос «Быть многодетным отцом – это трудно?» Константин, улыбаясь, мотает головой. «Нет, конечно! Это самое большое счастье! Я самый счастливый и богатый человек», – признается отец большого семейства.
Глядя, как искрятся глаза многодетного отца и с какой любовью он рассказывает про каждого члена своей большой семьи, веришь ему безоговорочно. Большая семья для Константина – смысл жизни и мощный стимул двигаться вперед.
Разумеется, жизнь многодетной семьи диктует определенные законы и принципы воспитания, многие из которых могут оказаться полезными и для тех, кто воспитывает только одного ребенка. Смотрите видеоинтервью с Константином!
– Константин, сложно воспитывать пятерых детей?
– Как говорилось в фильме «Москва слезам не верит», тяжело с двумя, а дальше количество не имеет значения. Если с двумя детьми ты справляешься, можешь наладить доверительные и теплые отношения, то дальше будет только легче. Потому что когда детей больше – старшие будут помогать младшим.
– Ваши друзья никогда не спрашивали вас, как вы справляетесь, откуда у вас силы берутся?
– Так не спрашивают, но всегда удивляются тому, какая у нас дружная семья, такая добрая. И интересуются, как этого добиться. Удивляются, что мы всегда все вместе, всегда все дружно, всегда куда-то выбираемся. Этому они удивляются, да. Просто в восторге от этого.
– Откуда на самом деле вы берете душевные силы, чтобы после тяжелого рабочего дня быть ласковым, общительным с детьми? Дети иной раз и шалят...
– Дополняем с женой друг друга, стараемся. Начинаешь заводиться, жена говорит: успокойся, выйди, потом зайдешь, договоришь. Надо стараться не срываться. Сорвешься один раз, сорвешь второй, а на третий – ребенок просто не придет к тебе поговорить.
– В материальном плане трудно содержать такую большую семью?
– Непросто, но мы не жалуемся. Всегда ищем возможность дополнительного заработка. Жена работала всегда швеей. Но семья большая, случись что – быстро из Таллинна в Маарду не сорвешься, и она поменяла специфику работы, ушла с этой швейной фирмы и взяла несколько домов по уборке. Получается, она всегда рядом с домом, рядом с детьми. Но поскольку дети еще маленькие, нужно на уборку находить время. И тут старшие дети – очень сильные помощники. Например, сейчас они для себя график сделали. С утра перед школой помогают маме с уборкой, отводят младших в сад-школу. Они помощники очень сильные. После школы, когда сделали, уроки, отдохнули, поели, снова помогают маме, с младшими сидят, когда нужно.
Константин отмечает, что любой труд должен быть вознагражден. За работу, которую старшие дети помогают делать матери, они получают деньги на карманные расходы. Также дети в семье сдают тару по очереди.
– Пустая тара от лимонадов, от соков копится, и у них график, кто сдает. Причем, в график включены все, кроме самой маленькой. Даже четырехлетний Никита в этом графике и ждет свою очередь. Старшие сдают сами, с младшими еду я, но все вырученные деньги идут им: либо на сладости, либо в копилку.
Очень часто из своих карманных денег дети делают подарки родителям или делают сюрпризы друг другу. Константин слышал, что дети шепчутся, готовят какой-то подарок ему на День отца. И какие бы сложные времена не были в семье, здесь каждый всегда поддержит, выслушает и обогреет друг друга.