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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дикий отрыв! Андрей Зевакин разделил сцену со всемирно известными Italobrothers

Limon.ee
Дикий отрыв! Андрей Зевакин разделил сцену со всемирно известными Italobrothers
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Фото: Postimees

В пятницу вечером, 11 ноября, в столичном клубе Helitehas выступила всемирно известная техно-группа Italobrothers из Германии. Андрей Зевакин и Робин Валтинг, ведущие реалити-шоу «Вилла», стояли в этот вечер за диджейским пультом. Смотрите галерею!

Мероприятия Project X снова проходят в Таллинне, и на этот раз Helitehas был забит до отказа. Хедлайнерами пятничного концерта стала немецкая группа Italobrothers.

Несколько эстонских диджеев, таких как Samoginson, Hugo P и DJ Qvalda, разделили сцену со всемирно известной группой. За диджейский пульт в этот вечер также сели талантливые парни Андрей Зевакин и Робин Валтинг. Конечно же, они воспользовались возможностью и пригласили на зажигательную вечеринку звезд своего реалити-шоу «Вилла». Герои проекта вышли на сцену вместе с Зевакиным и Валтингом.

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