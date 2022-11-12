В пятницу вечером, 11 ноября, в столичном клубе Helitehas выступила всемирно известная техно-группа Italobrothers из Германии. Андрей Зевакин и Робин Валтинг, ведущие реалити-шоу «Вилла», стояли в этот вечер за диджейским пультом. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дикий отрыв! Андрей Зевакин разделил сцену со всемирно известными Italobrothers
Дикий отрыв! Андрей Зевакин разделил сцену со всемирно известными Italobrothers
Мероприятия Project X снова проходят в Таллинне, и на этот раз Helitehas был забит до отказа. Хедлайнерами пятничного концерта стала немецкая группа Italobrothers.
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