ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дикий отрыв! Андрей Зевакин разделил сцену со всемирно известными Italobrothers

Мероприятия Project X снова проходят в Таллинне, и на этот раз Helitehas был забит до отказа. Хедлайнерами пятничного концерта стала немецкая группа Italobrothers.

Несколько эстонских диджеев, таких как Samoginson, Hugo P и DJ Qvalda, разделили сцену со всемирно известной группой. За диджейский пульт в этот вечер также сели талантливые парни Андрей Зевакин и Робин Валтинг. Конечно же, они воспользовались возможностью и пригласили на зажигательную вечеринку звезд своего реалити-шоу «Вилла». Герои проекта вышли на сцену вместе с Зевакиным и Валтингом.