В субботу, 12 ноября, 29-летняя дочь Дональда Трампа выходит замуж за ливанского миллиардера Майкла Буглоса. Однако, из-за урагана «Николь» пышное торжество оказалось под угрозой.
Унесенные ветром: свадьба дочери Трампа под угрозой срыва
Свадебное торжество Тиффани Трамп сейчас под угрозой срыва из-за ураганного предупреждения. Сообщается, что на Флориду, где и должна была состояться свадьба, надвигается ураган «Николь». Дочь Дональда Трампа, Тиффани сегодня должна была сыграть свадьбу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, но в городе началась эвакуация. Гости заперты в защищенных от шторма комнатах, а невеста в ярости, передает The Daily Mail.
Проведение свадебного торжества 29-летней Тиффани и ее возлюбленного 25-летнего Майкла Булоса, о котором ранее говорили как о пышном празднике, столкнулось с неожиданными препятствиями. Виной тому погодные условия. Местный аэропорт отменил все рейсы еще в среду, и некоторые гости не смогли прилететь на праздник. Ожидалось, что на свадьбе дочери Трампа будет присутствовать 500 гостей, которые прилетят со всего мира.
Сейчас торжество и вовсе под угрозой отмены. Люди, близкие к Тиффани Трамп, говорят, что невеста очень переживает из-за сложившейся ситуации. Часть персонала Мар-а-Лаго была распущена по своим домам, чтобы укрыться от урагана. Журналисты сообщают, что Дональд Трамп якобы не подчинился приказу об эвакуации и остался в Мар-а-Лаго. Остались здесь и члены его семьи. Резиденция, в которой должна пройти вечеринка, принадлежит самому Трампу.