Унесенные ветром: свадьба дочери Трампа под угрозой срыва

Свадебное торжество Тиффани Трамп сейчас под угрозой срыва из-за ураганного предупреждения. Сообщается, что на Флориду, где и должна была состояться свадьба, надвигается ураган «Николь». Дочь Дональда Трампа, Тиффани сегодня должна была сыграть свадьбу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, но в городе началась эвакуация. Гости заперты в защищенных от шторма комнатах, а невеста в ярости, передает The Daily Mail.

Проведение свадебного торжества 29-летней Тиффани и ее возлюбленного 25-летнего Майкла Булоса, о котором ранее говорили как о пышном празднике, столкнулось с неожиданными препятствиями. Виной тому погодные условия. Местный аэропорт отменил все рейсы еще в среду, и некоторые гости не смогли прилететь на праздник. Ожидалось, что на свадьбе дочери Трампа будет присутствовать 500 гостей, которые прилетят со всего мира.