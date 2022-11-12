Ко многим из этих токсичных фраз мы привыкли, поэтому не до конца осознаем их истинный смысл. Они не просто обижают, но и заставляют терять веру в себя. Лучше не общаться с людьми, которые ими кидаются, пишет Life.
Десять фраз, которые выдают по-настоящему токсичного человека
«Я бы никогда так не сделал(-а)»
Казалось бы, обычная фраза. Но на самом деле ею человек скрывает осуждение, которое не готов выразить напрямую. Может, он считает себя выше того, о чём вы рассказали, или боится признать страх, уверен, что данное занятие глупое и нелепое. Заявляя, что никогда бы так не поступил, человек ставит себя выше собеседника, а это очень токсично.
«А я говорил(-а)»
Распространeнные слова, от которых так и хочется закатить глаза. Как перевести эту фразу с токсичного языка на обычный? Получится примерно следующее: ты сам виноват в своих проблемах. Собеседник снова демонстрирует превосходство, когда человек потерпел неудачу, как ему и предсказывали.
«Разве это проблемы?»
Отвратительная фраза, наполненная обесцениванием чужих переживаний. Все люди разные, и каждый по-своему реагирует на происходящее. Если лично для вас никакой катастрофы в том, что сериал закрыли, нет, для другого человека это событие может быть критическим. Поэтому не стоит общаться с личностями, кто кидается подобными фразами, сами такое тоже лучше забудьте.
«Ты не понимаешь, о чeм говоришь»
И снова про собственное превосходство. Токсичные люди считают, что только они никогда не ошибаются, всe знают и понимают. Произнося эту фразу, человек принижает умственные способности собеседника, желая на его фоне показаться сообразительнее. Мол, ты не понимаешь, а вот я ещe как осознаю, что к чему.
«Не так уж это и сложно»
Чаще всего токсичные личности позволяют себе сказать подобную фразу, чтобы унизить человека. Перевод примерно такой: «Тут нет ничего сложного, просто ты не хочешь постараться». Заработать больше денег, лучше учиться или похудеть. Разве это сложно, если действительно захотеть? Проблемы другого просто обесценивают.
«Прости»
Многие удивятся, но фразы «Прости» и – ещe хуже – «Ну, прости» могут в определeнных ситуациях быть очень токсичными и саркастичными. Словно над обидой насмехаются, но осознают важность общения с человеком, потому «извиняются». На самом же деле просить прощения следует с местоимением «я», чтобы не приказывать человеку простить в повелительном наклонении. Правильнее сказать: «Я прошу прощения», «Я извиняюсь».
«Ты просто не уверен(-а) в себе»
«Да ты просто трус(-иха)», «Ты просто не уверен(-а) в себе» и похожие фразы сказать в лицо другому человеку могут только настоящие токсики. Тут целый набор скрытых смыслов: унижение, насмешка, ирония, попытка обвинения. Испытывать страх естественно, поэтому стыдить кого-то за него не стоит.
«Это из-за тебя я так сделал(-а)»
Иногда, когда люди не умеют контролировать негативные эмоции, например злость и обиду, начинают выплёскивать энергию вовне: кидают предметы, поднимают руку, отбирают телефон или выключают насильно компьютер. Поэтому фразы «Это из-за тебя я так сделал(-а)», «А чего ты ожидал от меня на такое?», «Ты меня вынудила» и подобные по-настоящему токсичны. Человек, который так говорит, перекладывает ответственность за собственные действия на другого. Но мы все знаем, что никого не заставить сделать то, чего он не хочет, к чему не готов.
«Неужели так сложно?»
Фраза не только токсичная, но и с характером манипуляции. Ответить на явную претензию человека, так сказавшего, непросто. Если согласитесь, выставите себя бессильным в данной ситуации, а если начнёте отрицать, получите дополнительный укор и слова «А почему тогда не сделал(-а)?». «Неужели так сложно?» говорят обычно те, кто недоволен поведением окружающих и считает, что именно по его правилам все должны жить.
«Если с тобой так поступили, значит, ты сам(-а) виноват(-а)»
Ужасная фраза, которая оправдывает порой несправедливое насилие по отношению к кому-то. Вера в авторитеты приводит к виктимблеймингу – обвинению жертвы в произошедшей ситуации. Принудили к интиму? Не нужно было надевать соблазняющие наряды. Побили за школой? Значит, заслужил. К сожалению, токсичный человек не понимает, что, даже если жертва частично несёт ответственность, применять физическое насилие никто не вправе.