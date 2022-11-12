Десять фраз, которые выдают по-настоящему токсичного человека

«Не так уж это и сложно»

Чаще всего токсичные личности позволяют себе сказать подобную фразу, чтобы унизить человека. Перевод примерно такой: «Тут нет ничего сложного, просто ты не хочешь постараться». Заработать больше денег, лучше учиться или похудеть. Разве это сложно, если действительно захотеть? Проблемы другого просто обесценивают.

«Прости»

Многие удивятся, но фразы «Прости» и – ещe хуже – «Ну, прости» могут в определeнных ситуациях быть очень токсичными и саркастичными. Словно над обидой насмехаются, но осознают важность общения с человеком, потому «извиняются». На самом же деле просить прощения следует с местоимением «я», чтобы не приказывать человеку простить в повелительном наклонении. Правильнее сказать: «Я прошу прощения», «Я извиняюсь».

«Ты просто не уверен(-а) в себе»

«Да ты просто трус(-иха)», «Ты просто не уверен(-а) в себе» и похожие фразы сказать в лицо другому человеку могут только настоящие токсики. Тут целый набор скрытых смыслов: унижение, насмешка, ирония, попытка обвинения. Испытывать страх естественно, поэтому стыдить кого-то за него не стоит.

«Это из-за тебя я так сделал(-а)»