ВИДЕО ⟩ Житель Виймси негодует: незваный гость пришел и обгрыз всю яблоню

Вечером 10 ноября Уку написал в группе Viimsi в социальной сети Facebook: «Что делать с таким гостем? Пару дней назад к нам тоже приходили. Поначалу это казалось забавным, но теперь это хаос. Лось держится подальше только когда собака на улице. И все время ждет возможности вернуться».

Уку говорит, что он сам дважды сталкивался с лосем, но вполне возможно, что он и сейчас бродит по саду. Лось не просто гуляет по частной территории, он активен. «Помимо набегов на гамак, он испортил почти все фруктовые деревья. Одна яблоня была лишена листьев и ветвей настолько высоко, насколько только животное могло дотянуться. Другие деревья имеют такие повреждения, которые вы видите на фотографии», – жалуется Уку.

Эти деревья в Виймси пожевал лось. Фото: Erakogu

Вечером 11 ноября Уку рассказал порталу Elu24, что и в этот вечер они наблюдают за тем, придет ли животное к ним на участок в этот вечер. Правда, теперь лося отпугнет собака, которая будет дежурить на улице по ночам.

«Раньше мы не замечали лосей во дворе, но очень часто видели их вокруг Раннавялья теэ», – говорит Уку. Там нередко во время вечерних прогулок можно встретить лося.

Лоси стали чересчур смелыми