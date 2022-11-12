Встречи с лосями во время вечерних прогулок – не редкость в Виймси. Все меньше опасаясь людей, эти животные вторгаются во дворы и наводят там беспорядок. Житель Виймси Уку спрашивает, что нужно сделать, чтобы незваные гости не заходили во двор.
ВИДЕО ⟩ Житель Виймси негодует: незваный гость пришел и обгрыз всю яблоню
Вечером 10 ноября Уку написал в группе Viimsi в социальной сети Facebook: «Что делать с таким гостем? Пару дней назад к нам тоже приходили. Поначалу это казалось забавным, но теперь это хаос. Лось держится подальше только когда собака на улице. И все время ждет возможности вернуться».
Уку говорит, что он сам дважды сталкивался с лосем, но вполне возможно, что он и сейчас бродит по саду. Лось не просто гуляет по частной территории, он активен. «Помимо набегов на гамак, он испортил почти все фруктовые деревья. Одна яблоня была лишена листьев и ветвей настолько высоко, насколько только животное могло дотянуться. Другие деревья имеют такие повреждения, которые вы видите на фотографии», – жалуется Уку.
Вечером 11 ноября Уку рассказал порталу Elu24, что и в этот вечер они наблюдают за тем, придет ли животное к ним на участок в этот вечер. Правда, теперь лося отпугнет собака, которая будет дежурить на улице по ночам.
«Раньше мы не замечали лосей во дворе, но очень часто видели их вокруг Раннавялья теэ», – говорит Уку. Там нередко во время вечерних прогулок можно встретить лося.
Лоси стали чересчур смелыми
В то время как дикие животные обычно держатся подальше от людей, лоси все чаще выходят из леса. «Вчера у нас во дворе в течение полутора часов орудовал лось. А яблоня, которую он погрыз, находится всего в четырех метрах от гостиной, где мы смотрели телевизор. Свет и вспышки его тоже не испугали», - говорит Уку.
Под постом Уку в социальных сетях есть много комментариев, в которых другие жители Виймси делятся своими мыслями о встречах с лосем.
«Он приходит и жует листья моих роз, прошлой зимой они даже приходили втроем», – пишет Юлия.
У женщины даже есть версия, почему так происходит: «Это результат всего этого безумного строительства и вырубки лесов! Лоси лишились своей среды обитания. 15 лет назад они были очень пугливыми, убегали при малейшем шуме, но теперь они ничего не боятся!».
Еще одна жительница Виймси Мерике говорит, что в прошлом году два лося постоянно ошивались в ее саду, портя молодые и старые деревья. «Единственное, что помогло, это ночной дозор», – рассказывает она. Женщина добавляет, что такие гости вызывают беспокойство.
«Я не могу сказать, что чувствую себя спокойно, когда ребенок 1 и 3 лет в моем собственном саду в сумерках сталкивается с лосем. Скоро уже в три часа дня будет наступать кромешная тьма. Я тоже не против лосей, но такое огромное домашнее животное меня не устравает», – говорит она.
Некоторые из комментаторов публикации о наглых лосях в Виймси предлагают использовать самодельные способы спугнуть животное. «Они не выносят запаха крови. Я сделала полужидкую пасту с добавлением крови и использовала ее для покрытия небольших глиняных цветочных горшков. Если вы повесите их на ветки яблони, они будут отпугивать их», – советует Анна.