Названа причина смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Друзья и коллеги Кузнецова рассказали, что у него оторвался тромб. Врачи не смогли бы ему помочь, даже если бы были рядом. В ходе вскрытия медики уточнили, что тромб мог образоваться в ходе коронавируса. Год назад Кузнецов переболел, передает TopNews.

На фоне перенесенной болезни его состояние здоровья ухудшилось. Друзья говорят, что Кузнецов ни на что не жаловался. Его уход шокировал всех. Похороны основателя группы «Ласковый май» пройдут в воскресенье 13 ноября. Кузнецова похоронят на кладбище для почетных граждан Оренбурга.

Уточняется, что для Сергея Кузнецова выделят место на кладбище «Степное-1». Участие в организации похорон принял и мэр города Оренбурга – никаких проволочек не было.