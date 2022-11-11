Сеть магазинов Lidl просит своих финских покупателей вернуть в магазины рыбные котлеты датского производства, так как они могут содержать бактерии листерии. Продает ли Lidl этот продукт в Эстонии?
Для подписчиков
Осторожно, листерия! ⟩ Финский Lidl просит вернуть опасные котлеты: а в Эстонии такие есть?
Финский Lidl просит вернуть опасные котлеты: а в Эстонии такие есть?
Финское управление по безопасности пищевых продуктов объявило, что рыбные продукты из Сёдергордена могут содержать опасную бактерию листерию. Поэтому магазины Lidl в Финляндии просят покупателей, купивших данный товар, срочно вернуть его в ближайший магазин, сообщает Helsingin Sanomat.
Ключевые слова