«Отбивная из ежа подмигивает уродцами»: меню таллиннского паба вызывает шок

В приложениях по доставке еды очень часто используется автоматический перевод, в этом всё и дело. Точно такая же проблема случается у тех, кто включил автоматический перевод иностранных публикаций на русский в соцсети Facebook. Иногда качество машинного перевода никто не перепроверяет, а оно оставляет желать лучшего.

В интернете распространяется картинка «экзотических блюд», продаваемых в столичном пабе Siili Pubi. Но кто-то, кажется, забыл выключить автоматический перевод.

Такие вот «экзотические блюда» появились в таллиннском пабе Фото: Соцсети

В этот раз перевод в приложении Wolt насмешил всех. Если у вас отключена функция автоматического перевода, то вы увидите меню на эстонском языке. Известный таллиннский паб Siili Pubi не предлагает своим гостям по-настоящему экзотические блюда, всё дело просто в автоматическом переводе, качество этих текстов может проверить, как правило, лишь носитель языка, прекрасно владеющий эстонским. Так вот, «отбивная из ежа» на самом деле никому не «подмигивает уродцами», потому что за такие деньги это просто невозможно.

​В приложении Wolt можно опробовать функцию автоматического перевода Фото: Wolt

Если поставить эстонский язык в приложении Wolt или отключить функцию автоматического перевода, найти там заведение Siili Pubi, то мы увидим настоящие названия упомянутых выше блюд на государственном языке: Siilikarbonaad (свиное филе под сыром), названное в честь паба; Vinkud friikatega. Как на самом деле выглядит второе блюдо, невозможно увидеть, но, судя по всему, это картофельные дольки в виде смайликов, которые подаются с салатом и соусом.