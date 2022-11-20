ИСТОРИЯ УСПЕХА ⟩ Ребята из Украины открыли в Таллинне ресторан японской кухни, и это лучшее в городе место!

За плечами у Тараса большой опыт работы в сфере гастрономии в Украине, его ресторан с прекрасным названием «Кухня» славился на весь Ужгород. В то же время ресторатор Закир Яхъяев решил перебраться туда из Киева и открыть раменную. Закир некоторое время жил в Лондоне и видел, какой популярностью пользуется этот суп. Он купил фудтрак, поставил его на выезде из Ужгорода, и уже через неделю все фудблогеры писали восхитительные отзывы о рамене. Как-то вечером Тарас проезжал мимо и завернул на вкусную японскую кухню. Парни подружились и стали работать вместе. У Закира был друг из Эстонии, который, каждый раз приезжая в Ужгород, заходил в раменную, ел суп с удовольствием, утверждая, что нигде не пробовал ничего подобного. Он и уговорил Зака переехать в Эстоию и показать нам, что же такое самый лучший рамен. Зак приехал и сначала поработал в одном из таллиннских ресторанов. Потом пригласил Тараса, и мужчины вместе открыли раменную Kanuti Ramen.