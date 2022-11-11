«Я счастлив»: певец Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области

«Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив от того, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Именно тут прошли съемки этого видео. Всё будет Украина!» – написал он.