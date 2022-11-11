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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский об украинском борще: «Ничего вкуснее я не ел!»

Limon.ee
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский об украинском борще: «Ничего вкуснее я не ел!»
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Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский
Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский Фото: Кадр из видео

Лидер российской группы «Ногу свело!» Максим Покровский 10 ноября в TikTok группы рассказал, откуда у него любовь к украинскому борщу, пишет Gordonua

«В свое время мой украинский дед научил мо жену готовить настоящий украинский борщ. С тех пор ничего более вкусного я не ел. Спасибо деду за борщ к обеду», – говорит Покровский, сидя перед тарелкой борща.

А к публикации поставил тег «Слава Украине».

Справка:

Покровский родился 17 июня 1968 года в Москве. По материнской линии он украинец, все родственники его матери проживают в Днепропетровской области. В 2019 году Покровский с семьей переехал жить в США.

«Ногу свело!» 19 апреля 2022 года выпустили клип против войны России в Украине.

Смотрите видео ниже!

@nogusvelo Спасибо деду за борщ к обеду! #ногусвело #макспокровский #славаукраїні ♬ original sound - Ногу Свело!
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