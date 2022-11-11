Лидер российской группы «Ногу свело!» Максим Покровский 10 ноября в TikTok группы рассказал, откуда у него любовь к украинскому борщу, пишет Gordonua.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский об украинском борще: «Ничего вкуснее я не ел!»
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский об украинском борще: «Ничего вкуснее я не ел!»
«В свое время мой украинский дед научил мо жену готовить настоящий украинский борщ. С тех пор ничего более вкусного я не ел. Спасибо деду за борщ к обеду», – говорит Покровский, сидя перед тарелкой борща.
А к публикации поставил тег «Слава Украине».
Справка:
Покровский родился 17 июня 1968 года в Москве. По материнской линии он украинец, все родственники его матери проживают в Днепропетровской области. В 2019 году Покровский с семьей переехал жить в США.
«Ногу свело!» 19 апреля 2022 года выпустили клип против войны России в Украине.
Смотрите видео ниже!
@nogusvelo Спасибо деду за борщ к обеду! #ногусвело #макспокровский #славаукраїні ♬ original sound - Ногу Свело!