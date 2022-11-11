Героем очередного выпуска развлекательного шоу Limon LIVE стал художник и путешественник Андрей Кедрин.
LIMON LIVE ⟩ Таллиннский художник Андрей Кедрин рисует людей даже с закрытыми глазами
В гостях у ведущих пятничного шоу Светланы Карабут и Эдгара Гергеля побывал Андрей Кедрин. Чем только не занимается Андрей, но, наверное, проще всего его будет представить как уличного художника. Его работы на стенах зданий в различных уголках нашей столицы вы наверняка видели, и не раз.
Родился Андрей в Санкт-Петербурге, но с детства живет в Таллинне. Окончил отделение графического дизайна Эстонской академии художеств. Также занимается иллюстрацией и портретной живописью. Андрей Кедрин – активный участник местной арт-сцены, организатор научно-популярных лекций и основатель сообщества художников Wednesday Sketching.
В студии Limon LIVE художник рассказал о творчестве, своих увлекательных путешествиях по миру, конечно, речь зашла и о личной жизни. Оказалось, что накануне шоу Андрей узаконил отношения со своей возлюбленной. О своих впечатлениях, о первых днях в статусе мужа и о своем свадебном путешествии художник также поведал ведущим. А еще Андрей продемонстрировал яркие зарисовки, которые делает в путешествиях.
Художник ездит по разным странам со скетчбуком и походным набором акварели. Андрей Кедрин признается, что неважно, за границей или в Таллинне – рисует он каждый день. Разумеется, зашла речь и об уличном искусстве. В студию Limon Live Андрей даже принес аэрозольные баллончики с краской, правда строго-настрого запретил их распрыскивать в закрытом пространстве – это может быть опасно для здоровья.
«Зайти в мир стрит-арта в Эстонии достаточно легко. У нас здесь нет каких-то больших звезд или строгих критериев для отбора, но вот остаться здесь – это уже сложнее», – говорит Андрей Кедрин.
Поскольку для настенной живописи нужно получать разрешение городских властей, в Таллинне есть и так называемые «свободные» стены, где каждый может попробовать свои силы в стрит-арте. Одна из таких стен находится под виадуком Пярну мнт.
Из рубрики «Или...или!» мы узнали, что Андрей любит купаться голышом, что недавно он вернулся из Греции, и еще много других интересных фактов из его жизни. В рубрике «Шляпный вопрос» Андрею достались неожиданно забавные вопросы, но он не растерялся и ответил на них, как и подобает художнику – изысканно и красиво. Ну а в рубрике «Теребим звезду», хотя Андрей отметил, что звездой он себя вовсе не считает, ему досталось непростое задание. Впрочем, и с ним Андрей справился на отлично. Эдгар попросил художника нарисовать свою соведущую Свету, причем быстро и с закрытыми глазами. Смотрите, что из этого получилось, в новом пятничном выпуске шоу Limon LIVE.