LIMON LIVE ⟩ Таллиннский художник Андрей Кедрин рисует людей даже с закрытыми глазами

Поскольку для настенной живописи нужно получать разрешение городских властей, в Таллинне есть и так называемые «свободные» стены, где каждый может попробовать свои силы в стрит-арте. Одна из таких стен находится под виадуком Пярну мнт.

Из рубрики «Или...или!» мы узнали, что Андрей любит купаться голышом, что недавно он вернулся из Греции, и еще много других интересных фактов из его жизни. В рубрике «Шляпный вопрос» Андрею достались неожиданно забавные вопросы, но он не растерялся и ответил на них, как и подобает художнику – изысканно и красиво. Ну а в рубрике «Теребим звезду», хотя Андрей отметил, что звездой он себя вовсе не считает, ему досталось непростое задание. Впрочем, и с ним Андрей справился на отлично. Эдгар попросил художника нарисовать свою соведущую Свету, причем быстро и с закрытыми глазами. Смотрите, что из этого получилось, в новом пятничном выпуске шоу Limon LIVE.