ФОТО ⟩ Пугачева на концерте Zivert и встреча с Little Big, Виторганом, Слепаковым и другими

Алла Пугачева похвалила выступление 31-летней российской поп-певицы Zivert (наст. имя – Юлия Зиверт). Алла Борисовна призналась, что артистка просто покорила ее сердце. По ее словам, молодая исполнительница собрала в Тель-Авиве полный зал. Все присутствующие остались в восторге.

«Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» – написала Примадонна в соцсетях.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала черные брюки, майку и белую накидку. Грудь артистки украшали массивные бусы.

Как оказалось, Алла Пугачева посетила не только концерт Zivert, в соцсетях есть фото, на котором она запечатлена вместе с солистами Little Big Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным. На снимке рядом расположились Семен Слепаков, Михаил Шац, Максим Виторган и рэпер Noize MC.

«Во-первых, это красиво. Во-вторых – неожиданно. В-третьих – приятно», – написал Михаил Шац под фото.

Ранее Алла Пугачева в Израиле посетила концерты Земфиры и Бориса Гребенщикова.