ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась грандиозная цифровая выставка, покорившая мир

«Она и останется такой поэтической и абстрактной. Непосредственно над выставкой работали звезды международного цифрового искусства, объединение teamLab. Но все эти символы на выставке более японские. Огонь, цветы, волны – здесь и искусственная природа, и настоящая природа, чтобы люди могли задуматься о том, что нас окружает. То, как мы всё видим, как ощущаем. Это технический прорыв, конечно же. Полностью дигитализированного проекта выставки еще у нас не было. Это не текстовая выставка, а помещение, в котором каждый посетитель станет героем», – говорит Кади Полли, директор художественного музея Kumu.

Художественное объединение teamLab, основанное в 2001 году, можно назвать одним из самых известных в мире создателей цифрового искусства. Его завораживающие пространственные инсталляции изменили восприятие искусства, созданного с применением цифровых технологий, подарив его миллионам зрителей по всему миру. Попадая на выставку teamLab, зритель автоматически становится частью произведения. Это искусство без границ: благодаря технологии оно затягивает зрителя как на физическом, так и на чувственном уровне.

teamLab воплощает направление в искусстве, воздающее должное технологии начала XXI века и ее потенциалу в создании гармонии тела и мысли, а также человека и природы. Инсталляции в некотором роде отражают мечту человека о чем-то более идеальном, чем сама жизнь. Рассматривать ли искусство teamLab просто как работы, красивые с эстетической точки зрения, или как социальную критику вероятного будущего окружающей среды – решать зрителю.

Три работы, демонстрируемые в Художественном музее Kumu, демонстрируют бесконечное повторение природных циклов в форме непрекращающихся волн, растущих и увядающих цветов, а также пламени. Выставка поведет зрителя за собой, как умеет только teamLab: мобильное приложение позволит любому из посетителей зажечь огонь в смартфоне или управлять тем, как растут цветы на стене, просто махнув рукой.

Внимание! В зале темно. Выставка сопровождается звуками, отражениями и движущимися видеопроэкциями.