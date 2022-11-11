После рождения ребенка у Рианны, похоже, открылось второе дыхание. Сын от рэпера A$AP Rocky появился на свет в мае, а новоиспеченная мама за это время уже успела выпустить клип, спеть на Супербоуле, появиться на нескольких красных дорожках и закатить собственное модное шоу Savage x Fenty в Лос-Анджелесе. Но и про новую роль Рири тоже не забывает: ходили слухи, что звезда собирается запустить собственную линию детской одежды, пишет Супер.
Рианна впервые рассказала про маленького сына и связанные с ним планы
И вот певица официально подтвердила такие планы. Правда, пока без конкретики: «Знаете, я всегда думала, что заниматься детскими делами – это клише и слишком очевидная вещь, когда у тебя появляется ребенок, – отметила певица журналисту Entertainment Tonight. – Но впервые отправившись за покупками для малыша, я поняла, что, может быть, нужно начать шить вещи, которые я хочу, чтобы носили мои дети, потому что найти подходящее очень сложно! У меня есть собственные идеи на этот счет».
Рианна так увлечена материнством, что даже на красной дорожке не прочь обсудить эту тему. Она с радостью делится переживаниями: «Боже мой, как прекрасно видеть по утрам его личико! – сказала она о маленьком сыне. – Это умилительно, когда он, проснувшись, пытается понять, где находится. Это самое милое, это моя любимая часть дня».
Кроме того, звездная мама с самого раннего детства прививает отпрыску музыкальный вкус: певица рассказала, что постоянно поет своему ребенку и даже иногда «фристайлит».