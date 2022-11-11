Рианна впервые рассказала про маленького сына и связанные с ним планы

И вот певица официально подтвердила такие планы. Правда, пока без конкретики: «Знаете, я всегда думала, что заниматься детскими делами – это клише и слишком очевидная вещь, когда у тебя появляется ребенок, – отметила певица журналисту Entertainment Tonight. – Но впервые отправившись за покупками для малыша, я поняла, что, может быть, нужно начать шить вещи, которые я хочу, чтобы носили мои дети, потому что найти подходящее очень сложно! У меня есть собственные идеи на этот счет».