Инструкция на случай войны: что делать и как спастись, если на Тарту посыплются бомбы

В свете войны в Украине европейские города начали активно заниматься тем, чтобы еще больше усилить безопасность и защиту граждан. Город Тарту не стал исключением. Несколько дней назад основной темой заседания Южного спасательного центра стала подготовка к кризисным ситуациям.

«У нас множество различных рисков, все они оценены и письменно зафиксированы. Сейчас мы говорим о возможности самого страшного кризиса. Если вдруг всё пойдет по самому страшному сценарию – начнется война. Нужны убежища, возможность оповещения людей с помощью сирены. О необходимости запасов, если мы говорим об убежищах, генераторах, чтобы обеспечить электроснабжение в самых важных местах – в доме престарелых, чтобы там было тепло и не было проблем с отоплением», – говорит мэр города Тарту Урмас Клаас.

Сейчас в Тарту 17 общественных убежищ, но этого явно будет недостаточно.