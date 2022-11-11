На эту тему рассуждают журналисты программы Reporter на Kanal 2 в новом выпуске. В четверг вечером вышел сюжет с похожим названием на официальной страничке тележурнала. В программе ответят на два самых важных вопроса: где взять воду и согреться, если на город посыплются бомбы?
Инструкция на случай войны: что делать и как спастись, если на Тарту посыплются бомбы
В свете войны в Украине европейские города начали активно заниматься тем, чтобы еще больше усилить безопасность и защиту граждан. Город Тарту не стал исключением. Несколько дней назад основной темой заседания Южного спасательного центра стала подготовка к кризисным ситуациям.
«У нас множество различных рисков, все они оценены и письменно зафиксированы. Сейчас мы говорим о возможности самого страшного кризиса. Если вдруг всё пойдет по самому страшному сценарию – начнется война. Нужны убежища, возможность оповещения людей с помощью сирены. О необходимости запасов, если мы говорим об убежищах, генераторах, чтобы обеспечить электроснабжение в самых важных местах – в доме престарелых, чтобы там было тепло и не было проблем с отоплением», – говорит мэр города Тарту Урмас Клаас.
Сейчас в Тарту 17 общественных убежищ, но этого явно будет недостаточно.
«Сейчас вместе с городскими властями оценили лишь здания, принадлежащие городу. У нас еще не велось работы по сотрудничеству с частным сектором, с парковочными павильонами и всевозможными подобными строениями и местами. Сейчас началось плодотворное сотрудничество с Тартуским университетом, оцениваются все здания учебного заведения, в университетских строениях много подвалов. Стараемся достичь того, чтобы хотя бы те люди, которые могут оказаться в общественных местах, получили укрытия. Сейчас в общественных укрытиях есть места лишь для 5 процентов жителей Тарту, но мы будем увеличивать число укрытий», – сообщает руководитель Южного спасательного центра Марго Клаос.
Еще одна большая проблема для Тарту – сирены оповещения о чрезвычайной ситуации. С годами они были совершенно забыты. Сейчас пришлось всё начинать с нуля.
«Конкурс завершился. Победитель определен. Места для размещения предупредительных сирен определены, чтобы весь Тарту был покрыт. Устройства оповещения о ЧС начнут устанавливать после еще одного тендера. Но к следующему лету работа должна быть завершена», – говорит руководитель Южного спасательного центра Марго Клаос.
Совсем скоро в Тарту начнут проводить семинары для квартирных товариществ, чтобы подсказать, как из подвала дома сделать подходящее бомбоубежище, и чтобы зимой в случае чрезвычайной ситуации люди в домах не замерзли.
«Наше центральное отопление будет работать и в случае кризисной ситуации, котельные сами могут вырабатывать электричество», – говорит мэр города Тарту Урмас Клаас.
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