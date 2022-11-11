Что только не сделаешь своими руками! Даже из обычных глиняных горшков, предназначенных для цветов, можно изготовить отличный обогреватель. Безусловно, ему не удастся заменить камин, так как большой энергии он дать не сможет. Но такой самодельный обогреватель способен хорошенько прогреть небольшое пространство, подняв температуру, пишет sovkusom.ru.
Не мерзнем: как сделать обогреватель своими руками
Зимние холода будут не страшны, если вы изготовите это устройство. Установив же несколько обогревателей из глиняных горшков в помещении, вам удастся обогреть всю комнату. Удивительно, не правда ли?
Вам понадобится:
- 2 глиняных горшка для вазонов
- длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами
- 2 кирпича
- 3 свечки
- тарелка
Как смастерить:
Закручиваем гайку. Сверху же прикрепляем еще одну шайбу.
Вставляем внутрь глиняного горшка еще один (только меньшего размера). Фиксируем его при помощи шайбы и гайки.
Зажигаем свечи и помещаем их на тарелку между кирпичами.
Берем сооружение из глиняных горшков. Ставим его вверх тормашками на кирпичи. Готово!
Советы будущим мастерам
Изготавливая такой обогреватель, рекомендуем брать не парафиновую, а восковую или же масляную свечу. Последнюю вы можете сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится стеклянная небольшая баночка с широким горлышком. Желательно выбирать емкость с крышкой, которая закручивается. При желании заполните банку сушеными цветами либо же фруктами и залейте их водой. Затем влейте растительное масло. Установите сверху плавающий фитиль и зажгите свечу.
Используя обогреватель из глиняных горшков, будьте осторожны. Выбирайте достаточно глубокое блюдце, на которое вы будете помещать свечи. Если одна из них упадет, то она останется в тарелке. Также обратите внимание на предметы, которые стоят рядом с обогревателем. Уберите подальше те вещи, которые могут загореться.
Учтя все правила безопасности, вы сможете в полной мере насладиться теплом и уютом, которые подарит этот самодельный обогреватель.
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