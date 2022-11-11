Не мерзнем: как сделать обогреватель своими руками

Зимние холода будут не страшны, если вы изготовите это устройство. Установив же несколько обогревателей из глиняных горшков в помещении, вам удастся обогреть всю комнату. Удивительно, не правда ли?

Пошаговая инструкция

Вам понадобится:

2 глиняных горшка для вазонов

длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами

2 кирпича

3 свечки

тарелка

Как смастерить:

Просверливаем отверстие в глиняном горшке. Вставляем в него болт с шайбой.

Закручиваем гайку. Сверху же прикрепляем еще одну шайбу.

Вставляем внутрь глиняного горшка еще один (только меньшего размера). Фиксируем его при помощи шайбы и гайки.

Зажигаем свечи и помещаем их на тарелку между кирпичами.

Берем сооружение из глиняных горшков. Ставим его вверх тормашками на кирпичи. Готово!

Советы будущим мастерам

Изготавливая такой обогреватель, рекомендуем брать не парафиновую, а восковую или же масляную свечу. Последнюю вы можете сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится стеклянная небольшая баночка с широким горлышком. Желательно выбирать емкость с крышкой, которая закручивается. При желании заполните банку сушеными цветами либо же фруктами и залейте их водой. Затем влейте растительное масло. Установите сверху плавающий фитиль и зажгите свечу.

Используя обогреватель из глиняных горшков, будьте осторожны. Выбирайте достаточно глубокое блюдце, на которое вы будете помещать свечи. Если одна из них упадет, то она останется в тарелке. Также обратите внимание на предметы, которые стоят рядом с обогревателем. Уберите подальше те вещи, которые могут загореться.

Учтя все правила безопасности, вы сможете в полной мере насладиться теплом и уютом, которые подарит этот самодельный обогреватель.