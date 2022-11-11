Таллиннский художник, флорист и декоратор Лора Фебруари никогда не унывает, эта женщина излучает только позитив. Она решила посвятить свою жизнь искусству. В последнее время ее даже можно назвать артисткой, потому что она выпускает песню за песней, чего не могут позволить себе некоторые мировые звезды.
Ее не остановить: таллиннка Лора Фебруари представила песню «Я только за!»
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Ее не остановить: таллиннка Лора Фебруари представила песню «Я только за!»
В почтовый ящик портала Limon.ee в пятницу утром прилетело письмо со ссылкой на новую песню Лоры на Youtube-канале, которая имеет жизнеутверждающее название: «Я только за!» Это прямо девиз по жизни для многих людей. Только так сейчас можно быть успешным, соглашаясь на многие авантюры или отвечая коллегам по работе, начальству или просто друзьям. Иногда соглашаться проще, чем спорить и доказывать свою правду.
«Я не очень люблю ноябрь. Когда на улице пасмурно, особенно хочется радостных эмоций, тепла и дружеского общения. А музыка – лучший антидепрессант, – считает Лора. – Пусть эта легкая танцевальная песенка поднимет настроение и вам!»
Слушайте песню ниже! Как вам творчество Лоры? Оставляйте комментарии!
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