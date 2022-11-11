Ее не остановить: таллиннка Лора Фебруари представила песню «Я только за!»

В почтовый ящик портала Limon.ee в пятницу утром прилетело письмо со ссылкой на новую песню Лоры на Youtube-канале, которая имеет жизнеутверждающее название: «Я только за!» Это прямо девиз по жизни для многих людей. Только так сейчас можно быть успешным, соглашаясь на многие авантюры или отвечая коллегам по работе, начальству или просто друзьям. Иногда соглашаться проще, чем спорить и доказывать свою правду.