Люди каких знаков Зодиака завидуют всем подряд

Рак

Раки же постоянно сравнивают себя с другими. Хорошая машина, уютная квартира и красивая жена друга – причина лютой зависти этого знака. Он не умеет радоваться достижениям других. Поэтому окружает себя неудачниками, у которых тоже в жизни всё сложно. Раки уверены, что много зарабатывать честным трудом невозможно. Такие люди постоянно ищут во всём подвох и находят оправдания чужим достижениям. Кто-то получил хорошую должность – подлизался к начальству. Другие добились успеха в личной жизни — им просто повезло с внешностью. Самобичевание и вечная критика играет с Раками злую шутку. Они забывают о наслаждении моментом в погоне за счастьем. И не знают, что счастье – это не цель, а путь к ее достижению.

Весы

Весы как раз завидуют по-черному и отталкивают от себя всех, кого считают более успешными. Представители этого знака чрезвычайно чувствительны к чужому успеху и талантам. Они ходят по гадалкам и наводят порчу на более удачливых людей. Этот знак распускает грязные сплетни и плетет интриги вокруг своих друзей. И тем самым повышает самооценку тем, кому завидует. Также Весы страдают от низкой самооценки и огромного количества комплексов. Нередко еще в ранние годы родители были слишком строгими к детям, родившимся под знаком Весов. Так они и росли, безуспешно стараясь оправдать чужие ожидания, забывая о своих личных желаниях.

Водолей