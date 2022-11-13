Психологи говорят, что не нужно стыдиться зависти и пытаться как-то заглушить это чувство. Именно зависть подталкивает нас к новым достижениям и помогает понять свои истинные желания. Однако есть люди, которым это чувство действительно отравляет жизнь. И также приносит неприятности тем, кому они завидуют, пишет vazhnoznat.com. Кто они?
Люди каких знаков Зодиака завидуют всем подряд
Телец
Тельцы умеют мастерски скрывать чувство зависти. Но со временем их друзья и коллеги начинают понимать, в чем таится корень зла. Даже самые крепкие отношения в итоге разрушаются из-за того, что этот знак становится токсичным. Как правило, завидуют Тельцы материальным достижениям своих близких. Они мечтают о роскошной жизни и хотят быть успешными в глазах окружающих. К счастью, с годами Тельцы понимают, что нужно не просто хотеть чужого достатка, но и стараться добиться собственного. Начинают больше сил вкладывать в работу и саморазвитие и понемногу становятся менее завистливыми. Но для этого, конечно, нужны время и мудрость.
Рыбы
Рыбы стремятся любыми способами стать счастливыми. Поэтому часто не могут найти баланс между отношениями и работой. Они убежденные идеалисты. Максимализм Рыб проявляется в чрезмерной самокритике и низкой самооценке. Такие люди с детства недовольны собой, если не могут позволить себе столько же, сколько их ровесники. Они становятся замкнутыми, агрессивными и слишком придирчивыми к мелочам. В отношениях с Рыбами сложно, потому что они выставляют партнеру слишком завышенные требования. Скорее всего, таким способом они стараются самоутвердиться в обществе. Думают, что идеальный партнер – прямой показатель их успешности в жизни. Однако такое мнение ошибочно. Рыбы могут стать довольны собой только в том случае, когда поймут, что идеала достичь невозможно. И нужно просто ценить то, что уже имеешь.
Рак
Раки же постоянно сравнивают себя с другими. Хорошая машина, уютная квартира и красивая жена друга – причина лютой зависти этого знака. Он не умеет радоваться достижениям других. Поэтому окружает себя неудачниками, у которых тоже в жизни всё сложно. Раки уверены, что много зарабатывать честным трудом невозможно. Такие люди постоянно ищут во всём подвох и находят оправдания чужим достижениям. Кто-то получил хорошую должность – подлизался к начальству. Другие добились успеха в личной жизни — им просто повезло с внешностью. Самобичевание и вечная критика играет с Раками злую шутку. Они забывают о наслаждении моментом в погоне за счастьем. И не знают, что счастье – это не цель, а путь к ее достижению.
Весы
Весы как раз завидуют по-черному и отталкивают от себя всех, кого считают более успешными. Представители этого знака чрезвычайно чувствительны к чужому успеху и талантам. Они ходят по гадалкам и наводят порчу на более удачливых людей. Этот знак распускает грязные сплетни и плетет интриги вокруг своих друзей. И тем самым повышает самооценку тем, кому завидует. Также Весы страдают от низкой самооценки и огромного количества комплексов. Нередко еще в ранние годы родители были слишком строгими к детям, родившимся под знаком Весов. Так они и росли, безуспешно стараясь оправдать чужие ожидания, забывая о своих личных желаниях.
Водолей
К счастью для Водолеев, чувство зависти подбивает их к покорению новых вершин. Они ставят перед собой всё более сложные цели и стараются изо всех сил, чтобы добиться желаемого. В случае, если завидовать некому, Водолеям становится скучно. Им непременно нужны успешные люди в близком кругу, чтобы равняться на них. Водолей – везучий знак. Такие люди умело пользуются счастливыми поворотами судьбы. Однако, конечно, не забывают о том, что одной удачи мало. Они упорные и трудолюбивые. Так что неудивительно, что в их жизни есть много всего, чему и другие могут позавидовать.