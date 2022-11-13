Жарим картошку правильно: шесть важных правил

Чтобы картошка полностью прожарилась и сохранила румяную корочку, лучше резать её некрупно: соломкой, брусочками или тонкими ломтиками. Следите за одинаковым размером кусочков, чтобы они приготовились одновременно. Если хотите нарезать картошку крупно, перед жаркой поварите её 5-6 минут в кипящей воде.

Правило №1

Очищенный картофель нужно помещать в холодную воду, чтобы «вытянуть» из него крахмал. В молодом картофеле его больше, поэтому и вымачивать его нужно дольше (от 30 минут до 1 часа). Крахмал мешает вашему блюду подрумяниться.

Правило №2

Подсушите картофель на вафельном полотенце. Этот простой способ способствует образованию румяной корочки.

Правило №3

Не жалейте масла. На раскаленной сковородке картофель хорошо подрумянится и станет вкуснее.

Правило №4

Приправы и соль следует добавлять, когда картофель будет почти готов. В противном случае у вас не получится румяной корочки. После приготовления удалите излишек жира шумовкой.

Правило №5

Жарьте картофель на открытой сковороде. Иначе вы получите вареную или тушеную картошку.

Правило №6