Отдавайте предпочтение картофелю с низким содержанием крахмала: дольки будут хорошо сохранять форму при жарке. Подойдут светлые, жёлтые и розовые клубни. Старайтесь выбирать твердую и гладкую картошку одного сорта и размера, советует lifehacker.ru.
Жарим картошку правильно: шесть важных правил
Чтобы картошка полностью прожарилась и сохранила румяную корочку, лучше резать её некрупно: соломкой, брусочками или тонкими ломтиками. Следите за одинаковым размером кусочков, чтобы они приготовились одновременно. Если хотите нарезать картошку крупно, перед жаркой поварите её 5-6 минут в кипящей воде.
Правило №1
Очищенный картофель нужно помещать в холодную воду, чтобы «вытянуть» из него крахмал. В молодом картофеле его больше, поэтому и вымачивать его нужно дольше (от 30 минут до 1 часа). Крахмал мешает вашему блюду подрумяниться.
Правило №2
Подсушите картофель на вафельном полотенце. Этот простой способ способствует образованию румяной корочки.
Правило №3
Не жалейте масла. На раскаленной сковородке картофель хорошо подрумянится и станет вкуснее.
Правило №4
Приправы и соль следует добавлять, когда картофель будет почти готов. В противном случае у вас не получится румяной корочки. После приготовления удалите излишек жира шумовкой.
Правило №5
Жарьте картофель на открытой сковороде. Иначе вы получите вареную или тушеную картошку.
Правило №6
Важно так рассчитать количество картофеля, чтобы на сковороде было 2-3 слоя. Не кладите слишком много картофеля на сковородку.