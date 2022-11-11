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ВИДЕО ⟩ Новый «нулевой пациент»? Блогер из Таиланда съела на видео летучую мышь

Limon.ee
Новый «нулевой пациент»? Блогер из Таиланда съела на видео летучую мышь
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Летучая машь. Иллюстративное фото
Летучая машь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Тайскому блогеру грозит пять лет тюрьмы за суп из летучей мыши, который она съела на видео, пишет Daily Mail. Зрители и местные власти боятся, что своим поведением женщина даст старт новому витку пандемии.

Пхончанок Шрисунаклуа опубликовала в своих соцсетях ролик, где было видно, как в ее супе плавает мертвая летучая мышь и помидоры черри. Женщина, наслаждаясь блюдом, всячески его рекламировала, показывая, насколько это вкусно.

Правда, зрителям это видео не понравилось. Они отправили сотни жалоб и подняли общественный резонанс в Таиланде, что привело к тому, что ролик посмотрели местные чиновники, также осудившие блогершу.

«Это очень рискованное поведение, потому, что у летучих мышей много патогенов. Нет никаких доказательств того, что температура горячей воды действительно убивает микробы», – говорится в заявлении властей.

Кроме того, Пхончанок была арестована за хранение охраняемых туш диких животных. Позже она записала еще одно видео и попросила прощение за свой поступок, пообещав больше не есть летучих мышей.

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