ВИДЕО ⟩ Новый «нулевой пациент»? Блогер из Таиланда съела на видео летучую мышь

Пхончанок Шрисунаклуа опубликовала в своих соцсетях ролик, где было видно, как в ее супе плавает мертвая летучая мышь и помидоры черри. Женщина, наслаждаясь блюдом, всячески его рекламировала, показывая, насколько это вкусно.

Правда, зрителям это видео не понравилось. Они отправили сотни жалоб и подняли общественный резонанс в Таиланде, что привело к тому, что ролик посмотрели местные чиновники, также осудившие блогершу.

«Это очень рискованное поведение, потому, что у летучих мышей много патогенов. Нет никаких доказательств того, что температура горячей воды действительно убивает микробы», – говорится в заявлении властей.