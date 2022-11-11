ЖИВУТ НА 300 ЕВРО ⟩ Отец-одиночка из Пярну воспитывает сына с нарушениями интеллекта: зимой в квартире холодно так, что приходится класть одеяло на подоконник

Андреан и его сын Ахти живут вместе с тех пор, как мальчик пошел в детский сад. 13 лет назад, когда малыш родился, это был счастливый день, которого так долго ждал его отец.

Мать ребенка вскоре вернулась к своей старой любви, оставив мужа одного с ребенком грудного возраста. «За маленьким человечком нужно было присматривать, а насильно никого не удержишь. Если женщина не может взять на себя роль матери семейства, то ничего не поделаешь», – с грустью говорит отец. Он добавляет, что мальчик даже не желает видеть свою мать.