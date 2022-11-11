Перед Днем отца программа Südamesoov («По зову сердца») помонала пярнускому отцу, который уже много лет вынужден в одиночку воспитывать сына. Сдержанный и трудолюбивый Андреан – мастер-ремесленник. У него только одна цель в жизни: обеспечить достойное будущее своему сыну с нарушением интеллекта, пишет Elu24.
Для подписчиков
ЖИВУТ НА 300 ЕВРО ⟩ Отец-одиночка из Пярну воспитывает сына с нарушениями интеллекта: зимой в квартире холодно так, что приходится класть одеяло на подоконник
Отец-одиночка из Пярну воспитывает сына с нарушениями интеллекта: зимой в квартире холодно так, что приходится класть одеяло на подоконник
Андреан и его сын Ахти живут вместе с тех пор, как мальчик пошел в детский сад. 13 лет назад, когда малыш родился, это был счастливый день, которого так долго ждал его отец.