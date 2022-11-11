Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ЖИВУТ НА 300 ЕВРО ⟩ Отец-одиночка из Пярну воспитывает сына с нарушениями интеллекта: зимой в квартире холодно так, что приходится класть одеяло на подоконник

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Отец-одиночка из Пярну воспитывает сына с нарушениями интеллекта: зимой в квартире холодно так, что приходится класть одеяло на подоконник
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Андреан и Ахти
Андреан и Ахти Фото: Kuvatõmmis saatest

Перед Днем отца программа Südamesoov («По зову сердца») помонала пярнускому отцу, который уже много лет вынужден в одиночку воспитывать сына. Сдержанный и трудолюбивый Андреан – мастер-ремесленник. У него только одна цель в жизни: обеспечить достойное будущее своему сыну с нарушением интеллекта, пишет Elu24.

Андреан и его сын Ахти живут вместе с тех пор, как мальчик пошел в детский сад. 13 лет назад, когда малыш родился, это был счастливый день, которого так долго ждал его отец. 

Мать ребенка вскоре вернулась к своей старой любви, оставив мужа одного с ребенком грудного возраста. «За маленьким человечком нужно было присматривать, а насильно никого не удержишь. Если женщина не может взять на себя роль матери семейства, то ничего не поделаешь», – с грустью говорит отец. Он добавляет, что мальчик даже не желает видеть свою мать.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх