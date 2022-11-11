Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались

Одним из оптимальных вариантов перекусить и быстро получить значительную дозу полезных веществ является яйцо. Однако часто при варении возникает проблема – оно трескается по скорлупе.

Здесь важно использовать яйца комнатной температуры, а не сразу из холодильника. Ведь от перепада температур оно сразу же треснет в горячей воде.

Способ приготовления идеальных яиц всмятку

Для того чтобы яйцо сварилось всмятку, нужно положить его в холодную воду и подождать, чтобы она закипела. После этого убавляем огонь и варим его две минуты. Таким образом и белок, и желток останутся идеально редкими. Если вы хотите получить белок затвердевшим – варим три минуты.

Если вы не любитель яиц всмятку, советуем вам все равно долго не варить их. Ведь от продолжительного варения вкус белка станет резиновым, а желток покроется неприятной серой плевой.