21-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко в своем Инстаграме опубликовала фото с прогулки по Манхэттену. Она уже несколько лет живет и учится в США, пишет gordonua.com.
С откровенным декольте: внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте: внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Для прогулки внучка Ротару выбрала короткое платье с откровенным вырезом и надела длинную клетчатую рубашку. Подписчики образ оценили положительно.
София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).
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