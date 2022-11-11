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С откровенным декольте: внучка Ротару прогулялась по Манхэттену

Limon.ee
С откровенным декольте: внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
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Манхэттен. Иллюстративное фото
Манхэттен. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

21-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко в своем Инстаграме опубликовала фото с прогулки по Манхэттену. Она уже несколько лет живет и учится в США, пишет gordonua.com.

Для прогулки внучка Ротару выбрала короткое платье с откровенным вырезом и надела длинную клетчатую рубашку. Подписчики образ оценили положительно.

 София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

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