«Бил меня по лицу»: Самбурская призналась в домашнем насилии в браке
По ее словам, она была против постоянного употребления алкоголя, в то время как ее теперь уже бывший супруг выпивал каждый день. Актриса добавила, что в день крупной ссоры она просила его хотя бы один день не принимать алкоголь, однако тот игнорировал ее просьбу. В результате в ходе вечерней беседы дело дошло до ссоры, и Дыцевич обвинил актрису в том, что она его не любит и постоянно скрывает от него что-то. По ее словам, в какой-то момент разговор перешел на крик и обвинения из-за того, что Самбурская отказалась показывать свои переписки в телефоне. После этого он принял решение уйти из дома. На вопрос Самбурской вернется ли он домой, экс-супруг ответил, что нет.
Сама она также не стала оставаться дома и уехала в такси. Спустя некоторое время Дыцевич все же пришел в квартиру к Самбурской, где сначала начал оскорблять ее, а потом дело дошло и до рукоприкладства, в том числе и ударов по лицу.
«Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры», – рассказала актриса.
Она также добавила, что сняла побои и обратилась в правоохранительные органы, однако тогда никакой реакции не последовало.