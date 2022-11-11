«Бил меня по лицу»: Самбурская призналась в домашнем насилии в браке

По ее словам, она была против постоянного употребления алкоголя, в то время как ее теперь уже бывший супруг выпивал каждый день. Актриса добавила, что в день крупной ссоры она просила его хотя бы один день не принимать алкоголь, однако тот игнорировал ее просьбу. В результате в ходе вечерней беседы дело дошло до ссоры, и Дыцевич обвинил актрису в том, что она его не любит и постоянно скрывает от него что-то. По ее словам, в какой-то момент разговор перешел на крик и обвинения из-за того, что Самбурская отказалась показывать свои переписки в телефоне. После этого он принял решение уйти из дома. На вопрос Самбурской вернется ли он домой, экс-супруг ответил, что нет.